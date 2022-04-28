Некоторым украинцам раздадут по 1000 долларов: кто может получить — Finance.ua

Некоторым украинцам раздадут по 1000 долларов: кто может получить

Сегодня 09:00 — Личные финансы

Согласно опросу Европейской бизнес-ассоциации, только 17% компаний сегодня работают в полном объеме, а около 30% совсем не работают. По оценке Национального банка, война стоит экономике Украины 50% «непроизведенного» ВВП, не считая потерь от разрушений.

Многим предприятиям малого бизнеса необходимо перезапустить процессы и восстановить объемы производства. Тем, кому удалось сохранить производство, нужно помочь масштабироваться и выйти на международные рынки.

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», АО «Укрпочта» и ОО TECHBUREAU запускают инициативу Made in UA Support Project

Об этом сообщили в Минсоцполитике.

В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 на поддержку своих брендов.

Инициатива проходит при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта Дія.Бізнес.

«В Украине было создано много брендов международного уровня. С 2018 г. мы реализуем программу, которая помогает в формировании лучшей среды для деятельности бизнеса и поддерживает инновационные отрасли и предприятия, а также способствует развитию экспорта и торговли. С началом войны основная часть предприятий оказалась в чрезвычайно затруднительном положении. Поэтому мы вместе с нашими партнерами решили поддержать проект Made in UA Support Project, который будет способствовать развитию мощной и открытой украинской экономики путем поддержки малых предприятий», — говорит Олеся Залуская, заместитель руководителя Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

Подача заявок на участие в проекте стартует 27 апреля 2022 года на платформе UAmadesupport.com и продлится до 10 мая.

Участвовать в Made in UA Support Project могут:

Крафтовые производители физических товаров — декор для дома, одежда, мебель, игрушки и т.д.

Украинские юридические лица: ФЛП 2, 3 группы или ООО.

Предприятия, производство которых находится и останется в Украине.

Отбор будет производиться следующим образом:

Подача заявок — с 27 апреля по 10 мая.

На протяжении 2 недель, до 24 мая, инициаторы проекта внутренним голосованием выберут 100 компаний, которые получат помощь.

Выбранные компании получат инструкцию по получению финансовой помощи.

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