Некоторые города, возможно, не отстроят по окончании войны — «Слуга народа» Сегодня 10:39 — Недвижимость

Вероятно, что после окончания войны Украина не сможет отстроить некоторые населенные пункты, поскольку российские войска разрушили их до основания. Об этом глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк рассказывает в интервью.

«Как бы больно ни было об этом говорить, но, возможно, будут такие населенные пункты, которые мы не сможем отстроить, потому что они разрушены до основания, враг их стер с лица нашей земли», — сказала она.

Она добавила, что на сегодняшний день есть громады, в которых количество населения увеличилось на 25%.

«Есть области, которые деоккупированы, и нам кажется, что именно эти области должны быть в фокусе внимания восстановления. Но и те области, которые сегодня приняли людей и бизнес, их территории также нужно перепланировать, учитывая особенности экономические и демографические», — сказала она.

В то же время она заявила, что будут территории, которые можно будет рассматривать для создания нового микрорайона или даже нового населенного пункта. Такие новые микрорайоны будут расти там, где будет запланировано строительство новых мощностей, позволяющих трудоустроить людей.

УНІАН По материалам:

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