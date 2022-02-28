Нефтяной гигант BP из-за войны в Украине избавится от 20%-ной доли в Роснефти — Finance.ua
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Нефтяной гигант BP из-за войны в Украине избавится от 20%-ной доли в Роснефти

Сегодня 16:41Фондовый рынок
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Нефтяной гигант BP, штаб-квартира которого находится в Лондоне, объявил, что из-за войны в Украине избавится от 19,75%-ного пакета акций Роснефти, крупнейшей российской нефтяной компании.
Заявление опубликовано на сайте BP.
Компания была совладельцем Роснефти с 2013 года.
Генеральный директор BP Бернард Луни немедленно покинет совет директоров Роснефти. Боб Дадли, другой член совета директоров Роснефти, номинированный BP, также оставляет этот пост.
Председатель правления BP Хельге Лунд заявил, что «нападение России на Украину — это акт агрессии, который имеет трагические последствия для всего региона». В BP пришли к выводу, что не могут продолжать сотрудничество с Роснефтью.
«Как и многие другие, я был глубоко потрясен и опечален ситуацией, разворачивающейся в Украине, и всем сердцем соболезную всем, кого это затронуло», — заявил Луни.
На конец 2021 года балансовая стоимость 19,75%-ного пакета акций Роснефти составляла около $14 млрд, а накопленные курсовые убытки — $11 млрд.
Таким образом, суммарные потери BP могут составить до $25 млрд в зависимости от того, как именно компания избавится от пакета Роснефти. Один из вариантов — его продажа.
«Любому потенциальному покупателю придется столкнуться с усложняющейся паутиной экономических санкций, которые делают любую сделку чрезвычайно сложной», — пишет Bloomberg.
Такое решение BP может стать шоком для инвесторов, что приведет к обвалу акций, которые за последний год подорожали на 15%, чему способствовал рост цен на нефть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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