Нефть подскочила до максимума 2008 года, поскольку США и ЕС обсуждают эмбарго на российскую нефть. — Finance.ua

Нефть подскочила до максимума 2008 года, поскольку США и ЕС обсуждают эмбарго на российскую нефть.

Сегодня 10:43 — Энергетика

Нефть подскочила до максимума 2008 года, поскольку США и ЕС обсуждают эмбарго на российскую нефть.

Цены на нефть выросли более чем на 9% в понедельник, 7 марта, достигнув самого высокого уровня с 2008 года. США и европейские союзники обсуждают запрет на импорт российской нефти, а задержки с потенциальным возвратом иранской нефти на мировые рынки вызваны опасениями по поводу дефицита предложения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 10,6% до 130,72 долларов за баррель, в то время как нефть марки WTI выросла на 9% до 126,09 долларов.

В первые несколько минут торгов в понедельник оба эталона подскочили до самого высокого уровня с июля 2008 года: Brent — 139,13 доллара, а WTI — 130,50 доллара.

Внутридневные максимумы понедельника близки к рекордным уровням, зафиксированным для обоих контрактов в июле 2008 года, когда цена на нефть марки Brent достигла 147,50 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI достигла 147,27 доллара за баррель.

Соединенные Штаты и европейские союзники изучают вопрос о запрете импорта российской нефти, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, а Белый дом координировал свои действия с ключевыми комитетами Конгресса, продвигая собственный запрет.

«Бойкот будет оказывать огромное давление на поставки нефти и газа, которые уже ощутили влияние растущего спроса. Цены, вероятно, возрастут в краткосрочной перспективе, и не исключено движение до 150 долларов за баррель. Такой шаг окажет дополнительное давление на мировую экономику, повысит инфляцию, заставив центральные банки обсуждать, как быстро следует повысить ставки», — говорят аналитики CMC Markets.

Мировые цены на нефть выросли на 67% с начала 2022 г. вместе с другими товарами, что вызывает опасения по поводу роста мировой экономики и стагфляции. Китай, экономика № 2 в мире, уже нацелен на более медленный рост на 5,5% в этом году.

Цены на топливо превзошли рекорды 2008 года: бензин в США достиг максимума в 3,890 долларов за галлон, а фьючерсы на мазут — 4,237 долларов за галлон.

Аналитики Bank of America заявили, что если большая часть российского экспорта нефти будет прекращена, дефицит может составить 5 миллионов баррелей или больше, а это значит, что цены на нефть могут удвоиться со 100 до 200 долларов за баррель, в то время как аналитики JP Morgan заявили на этой неделе, что нефть может взлететь до 185 долларов за баррель в этом году.

«Если недостаток предложения не снизится, нефть может превысить рекордно высокий уровень», — сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

«В худшем случае, когда будут введены полные санкции по экспорту энергоносителей из России, я не удивлюсь, если цена на нефть марки Brent превысит 200 долларов», — добавил он.

Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов вместе взятых с экспортом около 7 миллионов баррелей в сутки, или 7% мировых поставок. Некоторые объемы экспорта казахстанской нефти из портов России столкнулись с осложнениями.

Переговоры о возобновлении ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами в 2015 году зашли в тупик в воскресенье после требований России предоставить США гарантии того, что санкции, с которыми она столкнулась в связи с войной против Украины, не помешают ее торговле с Тегераном. Согласно источникам Китай также выдвинул новые требования.

В ответ на требования России госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, не имеют ничего общего с потенциальным ядерным соглашением с Ираном.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью