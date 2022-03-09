Нефть дорожает после эмбарго США против России — Finance.ua

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Нефть дорожает после эмбарго США против России

Сегодня 11:45Энергетика
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Нефть дорожает после эмбарго США против РоссииНефть дорожает после эмбарго США против России
Стоимость мировых цен на нефть растет после введенного США запрета на российскую нефть, свидетельствуют данные торгов в среду, 9 марта.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,3% до 130,9 долларов за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,9%, до 126 долларов за баррель после роста на 3,6% накануне.
Вчера президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей, а Великобритания заявила, что поэтапно прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года в ответ на вторжение россии в Украину.
Также вчера Shell заявила, что перестанет покупать российскую нефть и постепенно свернет свое участие во всех российских углеводородах.
По оценке Goldman Sachs, более половины экспортируемой из портов российской нефти остается непроданной, тогда как, по оценкам JP Morgan, около 70% российской морской нефти пытаются найти покупателей.
Цены на нефть выросли более чем на 30% после того, как Россия начала вторжение в Украину 24 февраля.
По материалам: Корреспондент.net
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