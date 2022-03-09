Нефть дорожает после эмбарго США против России — Finance.ua

Нефть дорожает после эмбарго США против России

Сегодня 11:45 — Энергетика

Нефть дорожает после эмбарго США против России

Стоимость мировых цен на нефть растет после введенного США запрета на российскую нефть, свидетельствуют данные торгов в среду, 9 марта.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,3% до 130,9 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,9%, до 126 долларов за баррель после роста на 3,6% накануне.

Вчера президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей, а Великобритания заявила, что поэтапно прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года в ответ на вторжение россии в Украину.

Также вчера Shell заявила, что перестанет покупать российскую нефть и постепенно свернет свое участие во всех российских углеводородах.

По оценке Goldman Sachs, более половины экспортируемой из портов российской нефти остается непроданной, тогда как, по оценкам JP Morgan, около 70% российской морской нефти пытаются найти покупателей.

Цены на нефть выросли более чем на 30% после того, как Россия начала вторжение в Украину 24 февраля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью