Не пропусти: финальную неделю розыгрыша iPhone 16 Pro Max от multi! — Finance.ua

Не пропусти: финальную неделю розыгрыша iPhone 16 Pro Max от multi! Сегодня 09:50

Не пропусти: финальную неделю розыгрыша iPhone 16 Pro Max от multi!

До окончания акции «Шанс на яблоко без греха» всего несколько дней.

Подай заявку на кредит в multi до 1 августа 2025 года — и получи шанс выиграть iPhone 16 Pro Max 256 GB.

Чем больше заявок через приложение — тем выше шансы на выигрыш. Участие бесплатное.

Как присоединиться к розыгрышу:

Загрузи multi на iOS или Android

Зарегистрируйся в приложении.

Подай заявку на кредит через multi.

После согласования кредита автоматически попадаешь в список участников.

Победителя определит random.org до 31 августа.

Выигрыш можно перечислить на нужды ВСУ — в таком случае организатор переведет стоимость подарка на официальный счет помощи.

multi — твой цифровой помощник в мире финансов:

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Все необходимое — в одном приложении.

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