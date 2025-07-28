Не пропусти: финальную неделю розыгрыша iPhone 16 Pro Max от multi! — Finance.ua
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Не пропусти: финальную неделю розыгрыша iPhone 16 Pro Max от multi!

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Не пропусти: финальную неделю розыгрыша iPhone 16 Pro Max от multi!
Не пропусти: финальную неделю розыгрыша iPhone 16 Pro Max от multi!
До окончания акции «Шанс на яблоко без греха» всего несколько дней.
Подай заявку на кредит в multi до 1 августа 2025 года — и получи шанс выиграть iPhone 16 Pro Max 256 GB.
Чем больше заявок через приложение — тем выше шансы на выигрыш. Участие бесплатное.
Как присоединиться к розыгрышу:
  • Загрузи multi на iOS или Android
  • Зарегистрируйся в приложении.
  • Подай заявку на кредит через multi.
  • После согласования кредита автоматически попадаешь в список участников.
Победителя определит random.org до 31 августа.
Выигрыш можно перечислить на нужды ВСУ — в таком случае организатор переведет стоимость подарка на официальный счет помощи.
multi — твой цифровой помощник в мире финансов:
  • сравнение кредитных предложений и быстрое оформление заявки
  • курсы валют из 4 источников (банки, обменники, НБУ, межбанк)
  • онлайн-бронирование валюты с фиксированным курсом
  • карта банков и обменных пунктов
  • криптовалюты, конвертер валют, автострахование.
Все необходимое — в одном приложении.
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Детали акции: multi.ua/credits. Официальные правила акции: multi.ua/credits-promo-terms
По материалам:
Finance.ua
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