Не оливье или с ''котлетой'' в кошельке? Каким будет для вас финансовый 2024 год? — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ТЕСТ

Не оливье или с ''котлетой'' в кошельке? Каким будет для вас финансовый 2024 год?

Личные финансы
38
Не оливье или с ''котлетой'' в кошельке? Каким будет для вас финансовый 2024 год?
Не оливье или с ''котлетой'' в кошельке? Каким будет для вас финансовый 2024 год?
Все мы любим прогнозы. Но особенно прогнозы любят предоставлять эксперты, которых за последние годы развелось очень много в информационном пространстве Украины. Эти люди знают все и обо всем, и часто могут спрогнозировать до копейки курс гривны на 2 последующих года. Предусмотреть, когда и в какое время Украину ждет экономический крах, или 100% сказать испортится ли у вас салат в холодильнике за пару дней.
Да, все мы немного устали от в основном негативных прогнозов. Поэтому в преддверии 2024 года Finance.ua, кроме серьезных текстов и обзоров, решил немного остановиться и на позитиве. Подарить вам хорошие эмоции.
Для этого мы создали небольшой тест-«прогноз» по результатам которого вы сможете узнать: Каким будет для вас финансовый 2024 год?
Этот тест умеет не только дарить индивидуальные прогнозы, но помогает людям улыбаться. Вдобавок в нем мы еще спрятали для вас небольшой подарок от наших друзей из Академии Минфин.
Не теряйте времени, проходите тест и ждите позитива в 2024 году. Мы на Finance.ua в это верим, а главное — верим в вас. Слава Украине!
НАЧАТЬ! 🎅
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.