Не оливье или с ''котлетой'' в кошельке? Каким будет для вас финансовый 2024 год? — Finance.ua

ТЕСТ Не оливье или с ''котлетой'' в кошельке? Каким будет для вас финансовый 2024 год? Сегодня 11:33 — Личные финансы

Не оливье или с ''котлетой'' в кошельке? Каким будет для вас финансовый 2024 год?

Все мы любим прогнозы. Но особенно прогнозы любят предоставлять эксперты, которых за последние годы развелось очень много в информационном пространстве Украины. Эти люди знают все и обо всем, и часто могут спрогнозировать до копейки курс гривны на 2 последующих года. Предусмотреть, когда и в какое время Украину ждет экономический крах, или 100% сказать испортится ли у вас салат в холодильнике за пару дней.

Да, все мы немного устали от в основном негативных прогнозов. Поэтому в преддверии 2024 года Finance.ua, кроме серьезных текстов и обзоров, решил немного остановиться и на позитиве. Подарить вам хорошие эмоции.

Для этого мы создали небольшой тест-«прогноз» по результатам которого вы сможете узнать: Каким будет для вас финансовый 2024 год?

Этот тест умеет не только дарить индивидуальные прогнозы, но помогает людям улыбаться. Вдобавок в нем мы еще спрятали для вас небольшой подарок от наших друзей из Академии Минфин.

Не теряйте времени, проходите тест и ждите позитива в 2024 году. Мы на Finance.ua в это верим, а главное — верим в вас. Слава Украине!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.