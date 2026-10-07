НДС, отчетность и проверки: в Раде готовят важные изменения для бизнеса
Что изменится для плательщиков НДС
- предоставить всем плательщикам НДС возможность предварительного автоматического заполнения налоговой отчетности и налоговых накладных на основании информации, имеющейся в информационных системах Государственной налоговой службы, в порядке и объемах, определенных Минфином;
- предоставить ФЛП — плательщикам НДС возможность самостоятельно выбирать квартальный или месячный отчетный период;
- увеличить со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен пороговую сумму бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС, декларирование которой дает основания проведения внеплановой документальной проверки;
- предоставить возможность составлять сводные налоговые накладные при поставке товаров/услуг покупателям — неплательщикам НДС в случае получения от них предварительной оплаты — без требования по непрерывности и ритмичности такой поставки.
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