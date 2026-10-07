НДС, отчетность и проверки: в Раде готовят важные изменения для бизнеса

Плательщикам НДС могут упростить подготовку налоговой отчетности, а порог для проверок из-за возмещения НДС повысить в 10 раз. Соответствующий законопроект уже рекомендовали Верховной Раде для принятия.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 16037-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость». Документ был доработан на основе правительственного законопроекта № 16037.

Что изменится для плательщиков НДС

предоставить всем плательщикам НДС возможность предварительного автоматического заполнения налоговой отчетности и налоговых накладных на основании информации, имеющейся в информационных системах Государственной налоговой службы, в порядке и объемах, определенных Минфином;

и налоговых накладных на основании информации, имеющейся в информационных системах Государственной налоговой службы, в порядке и объемах, определенных Минфином; предоставить ФЛП — плательщикам НДС возможность самостоятельно выбирать квартальный или месячный отчетный период ;

; увеличить со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен пороговую сумму бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС, декларирование которой дает основания проведения внеплановой документальной проверки;

бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС, декларирование которой дает основания проведения внеплановой документальной проверки; предоставить возможность составлять сводные налоговые накладные при поставке товаров/услуг покупателям — неплательщикам НДС в случае получения от них предварительной оплаты — без требования по непрерывности и ритмичности такой поставки.