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НДС, отчетность и проверки: в Раде готовят важные изменения для бизнеса

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ФЛП-плательщик НДС
ФЛП-плательщик НДС
Плательщикам НДС могут упростить подготовку налоговой отчетности, а порог для проверок из-за возмещения НДС повысить в 10 раз. Соответствующий законопроект уже рекомендовали Верховной Раде для принятия.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 16037-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость». Документ был доработан на основе правительственного законопроекта № 16037.

Что изменится для плательщиков НДС

  • предоставить всем плательщикам НДС возможность предварительного автоматического заполнения налоговой отчетности и налоговых накладных на основании информации, имеющейся в информационных системах Государственной налоговой службы, в порядке и объемах, определенных Минфином;
  • предоставить ФЛП — плательщикам НДС возможность самостоятельно выбирать квартальный или месячный отчетный период;
  • увеличить со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен пороговую сумму бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС, декларирование которой дает основания проведения внеплановой документальной проверки;
  • предоставить возможность составлять сводные налоговые накладные при поставке товаров/услуг покупателям — неплательщикам НДС в случае получения от них предварительной оплаты — без требования по непрерывности и ритмичности такой поставки.
Законопроект был разработан во исполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Его принятие является ключевым условием получения макрофинансовой помощи.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НДСФЛПНалогоплательщикиОтчетность
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