НБУ зафиксировал рекордное падение курса доллара на наличном рынке Украины — Finance.ua
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НБУ зафиксировал рекордное падение курса доллара на наличном рынке Украины

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В марте 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 3,4% до 38,55 гривны. Курс снизился до минимума с лета 2022г.
Об этом сообщает НБУ.
В марте снижение курса было самым быстрым с начала прошлого года.
НБУ зафиксировал рекордное падение курса доллара на наличном рынке Украины
По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за март 1 517,7 млн долларов. При этом у населения купили 1 236,8 млн долларов.
Большинство сделок совершили небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 1 039,9 млн долларов и купили 1 039,8 млн долларов.
Отметим, что в начале апреля курс доллара в обменных пунктах обвалился до 38,50 гривны.

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По материалам:
РБК-Україна
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