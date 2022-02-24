НБУ зафиксировал курс гривны и ограничил снятие наличных — Finance.ua

НБУ зафиксировал курс гривны и ограничил снятие наличных

Сегодня 10:48 — Личные финансы

Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Национальный банк зафиксировал курс на уровне официального курса на 24.02.2022, то есть 29,25 гривны за доллар. Также регулятор приостанавливает работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты.

Снятие наличных средств ограничено до 100 000 грн в день без учета выплат зарплат и социальных выплат. Это не касается предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства.

Запрещается выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме учреждений, обеспечивающих выполнение задач правительства.

Вводится мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей с такими же исключениями. Также НБУ останавливает сделки по счетам россиян. Банки, выпускающие электронные деньги, останавливают их выпуск и обращение.

Банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения. Обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.

Безналичные расчеты не ограничиваются, банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений. НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Платежи правительства производятся без ограничений.

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