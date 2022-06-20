НБУ за неделю продал на межбанке более $1 миллиарда — Finance.ua
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НБУ за неделю продал на межбанке более $1 миллиарда

Сегодня 10:45Валюта
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Национальный банк за прошлую неделю на межбанковском валютном рынке продал 1,055 млрд долларов и купил 8,3 млн дол. США.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Согласно результатам валютных интервенций, с 13 по 17 июня НБУ продал на межбанковском валютном рынке 1,055 млрд дол. США. При этом регулятор купил 8,3 млн дол.
Всего с начала 2022 года Нацбанк купил 1,841 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 11,223 млрд дол. и 1,789 млрд евро.
В 2021 году Нацбанк купил на межбанке 3,691 млрд долл., продал — 1,276 млн дол.. В 2020 году Национальный банк купил 4,929 млрд дол., продал 3,891 млрд дол.
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По материалам: Укрінформ
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