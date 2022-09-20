НБУ в третий раз предложил банкам наличную валюту на обмен — Finance.ua

НБУ в третий раз предложил банкам наличную валюту на обмен
Национальный банк 19 сентября в третий раз провел операции по обмену наличной валюты на безналичную. К обмену было предложено 100 миллионов долларов и 100 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.
«Национальный банк Украины и далее предпринимает меры для решения проблемы с временной нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков. В третий раз были проведены операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную. К обмену НБУ предложил 100 млн долл. США и 100 млн евро» , — сказано в сообщении.
Результаты операций:
- по обмену долларов США: участие приняли 11 из 14 системно важных банков. Была востребована почти вся сумма;
- по обмену евро: участие принял один банк из 14 системно важных, он обменял 20 млн евро.
Как отмечает регулятор, наличная иностранная валюта поступит в кассы банков в ближайшие дни.
«Подкрепление Национальным банком касс банков наличной валютой никоим образом не влияет на международные резервы Украины. В то же время это помогает банкам удовлетворить спрос их клиентов на наличную валюту, пока не будут решены определенные логистические сложности при завозе банками наличной валюты из-за границы в условиях полномасштабной войны», — заявили в Нацбанке.
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