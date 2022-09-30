НБУ увеличил лимит покупки валюты для депозитов до 100 тыс. грн — Finance.ua
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НБУ увеличил лимит покупки валюты для депозитов до 100 тыс. грн

Кредит&Депозит
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НБУ увеличил лимит покупки валюты для депозитов до 100 тыс. грн
НБУ увеличил лимит покупки валюты для депозитов до 100 тыс. грн
С 1 октября 2022 Национальный банк увеличивает ежемесячный лимит в 50 тыс. грн на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты до 100 тыс. грн.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
«Национальный банк увеличил с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев», — говорится в сообщении.
Как объясняет регулятор, такие изменения позволят дополнительно переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, более близкому к официальному, чем по продаже наличной, являются более удобными и безопасными.
Отметим, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью Интерфакс-Украина прокомментировал ситуацию с «карточным туризмом» и помимо разрешения покупать безналичную валюту на депозит отметил эффективность введенного в июле ряда дополнительных ограничений для минимизации экономической основы основы таких операций.
«Как следствие, среднедневной объем чистых перечислений банками в пользу международных платежных систем в сентябре был на $31 млн меньше, чем в июне», — отметил Гелетий.
Он подчеркнул, что Нацбанк мониторит ситуацию на рынке на ежедневной основе, собираясь с ключевыми подразделениями, с правлением, и исходя из ситуации оперативно принимает решение. В целом с начала полномасштабной войны НБУ 33 раза менял свое опорное постановление по операциям на наличном рынке, потому что ситуация быстро меняется.
Также Гелетий добавил, что Нацбанк по-прежнему планирует воздерживаться от введения таких мощных ограничительных мер, как обязательная продажа валютной выручки и сокращение сроков ее возврата.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк 21 июля разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит;
  • количество банков, предлагающих такую услугу, постепенно увеличивается. В частности, за август-сентябрь такую возможность обеспечили несколько банков с наибольшим количеством клиентов.

Валюта на депозит: банки, комиссии, условия

По материалам:
Finance.ua
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