НБУ сообщил, где получить наличные деньги (список, суммы) — Finance.ua
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НБУ сообщил, где получить наличные деньги (список, суммы)

Сегодня 12:04Личные финансы
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Обналичить деньги с&nbsp;карты теперь можно в&nbsp;любой торговой сети,&nbsp;&mdash; Третьякова Обналичить деньги с карты теперь можно в любой торговой сети, — Третьякова
Как сообщает НБУ, в случае острой потребности в наличных деньгах вы можете получить их в предприятиях торговли.
Для этого нужно оплатить любую покупку ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца).
«Возможность выдавать наличные из касс торговых предприятий была и раньше. Но сейчас, во время войны, она может спасти чью-то жизнь. Как инкассаторам и банковским работникам, так и гражданам. Кроме того, это дает уверенность в свободном доступе к собственным средствам практически в любое время, что также очень важно во время военных действий», — объяснил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Почему это важно? Владельцу карты не нужно искать банкомат, подвергаясь опасности. Предприятию не нужно думать о том, как осуществить инкассацию наличных денег в военное время. В условиях войны инкассация — сложный и рискованный процесс. Банки пополняют банкоматы, но это занимает время и связано с рисками для их работников.
Такую возможность реализуют банки вместе с платежными системами и предприятиями (магазинами, АЗС, аптеками и т.п.).
Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может дополняться).
Сеть супермаркетов, магазинов:
АТБ-маркет (6000 грн); Сильпо (6000грн); Фора (6000 грн); «FOZZY» (6000 грн); VARUS (6000грн); «NOVUS» (до 500 грн); ROSHEN (до 500 грн.); ЛотОК (6000 грн); «Thrash!» (6000 грн); «Точка» (6000); Сім23 (до 2 000 грн).
АЗС: ОККО (6000грн); Укрнафта (до 5000 грн); БРСМ-Нафта (до 500 грн); Сеть АЗК WOG (6000 грн).
Аптеки Біла ромашка (6000 грн); Аптека Доброго Дня; Аптека АНЦ (6000грн); Аптека Копійка; Аптека 9·1·1 (6000 грн); «Аптека оптовых цен» «МедСервис» (6000 грн).
Другие сетевые торговцы: Линия магазинов EVA (до 2 000 грн).
По материалам: Finance.UA
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