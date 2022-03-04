НБУ сообщил, где получить наличные деньги (список, суммы) — Finance.ua

НБУ сообщил, где получить наличные деньги (список, суммы)

Сегодня 12:04 — Личные финансы

Обналичить деньги с карты теперь можно в любой торговой сети, — Третьякова

Как сообщает НБУ, в случае острой потребности в наличных деньгах вы можете получить их в предприятиях торговли.

Для этого нужно оплатить любую покупку ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца).

«Возможность выдавать наличные из касс торговых предприятий была и раньше. Но сейчас, во время войны, она может спасти чью-то жизнь. Как инкассаторам и банковским работникам, так и гражданам. Кроме того, это дает уверенность в свободном доступе к собственным средствам практически в любое время, что также очень важно во время военных действий», — объяснил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Почему это важно? Владельцу карты не нужно искать банкомат, подвергаясь опасности. Предприятию не нужно думать о том, как осуществить инкассацию наличных денег в военное время. В условиях войны инкассация — сложный и рискованный процесс. Банки пополняют банкоматы, но это занимает время и связано с рисками для их работников.

Такую возможность реализуют банки вместе с платежными системами и предприятиями (магазинами, АЗС, аптеками и т.п.).

Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может дополняться).

Сеть супермаркетов, магазинов:

Другие сетевые торговцы: Линия магазинов EVA (до 2 000 грн).

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