НБУ сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю — Finance.ua
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НБУ сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Сегодня 14:34Казна и Политика
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Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 25 по 29 апреля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 448,08 млн долларов и 108,25 млн евро. При этом НБУ купил 1,5 млн долларов и 5,5 млн евро.
Продажа сократилась по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал на межбанковском валютном рынке 546,71 млн долларов и 201,93 млн евро, а также купил 6,0 млн евро.
С начала года НБУ купил на межбанке 1781,30 млн долларов и 96,67 млн евро. При этом НБУ продал 5846,39 млн долларов и 1485,81 млн евро.
Отрицательное сальдо интервенций составило 4065,09 млн долларов и 1389,14 млн евро.

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По материалам: РБК-Україна
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