НБУ снизит до 1 раза в неделю частоту проведения тендеров по предоставлению рефинансирования сроком до 1 года — Finance.ua

НБУ снизит до 1 раза в неделю частоту проведения тендеров по предоставлению рефинансирования сроком до 1 года
Сегодня 10:37 — Казна и Политика
Национальный банк с 18 апреля снизит до одного раза в неделю частоту проведения тендеров по предоставлению рефинансирования сроком до одного года.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины с 18 апреля будет проводить тендеры по предоставлению рефинансирования на срок до одного года один раз в неделю.
Они будут проходить каждую пятницу.
До сих пор соответствующие тендеры проводились каждый день.
С начала войны ликвидность банковской системы выросла более чем на 50 млрд гривен и сейчас превышает 200 млрд гривен.
Такой объем ликвидности позволяет банкам активно поддерживать операции своих клиентов в пределах имеющихся средств и оказывать кредитную поддержку, важную для восстановления экономики.
При необходимости Национальный банк может объявлять тендеры по предоставлению кредитов рефинансирования и в другие дни недели.
Борітеся — поборемо! Слава Україні
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.