НБУ смягчил ряд валютных ограничений — Finance.ua

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НБУ смягчил ряд валютных ограничений

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НБУ смягчил ряд валютных ограничений
НБУ смягчил ряд валютных ограничений
Национальный банк Украины уточнил некоторые инструменты валютного регулирования.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 5 ноября 2022 года внесены изменения по таким вопросам

1. Приобретение товаров за границей для поддержки обороноспособности Украины.
Дополнен тепловизорами и рядом других приборов перечень товаров оборонного назначения для приобретения которых с целью поддержки обороноспособности Украины:
  • волонтеры — физические лица могут рассчитываться гривневыми платежными карточками за границей без ограничений;
  • физические лица могут покупать валюту и переводить ее за границу (в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте).
В соответствующий перечень также входят: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.
2. Деятельность украинских экспортеров.
Созданы условия, чтобы украинские экспортеры могли участвовать в тендерах по поставке товаров нерезидентам. Так, с 5 ноября банки фактически получили возможность предоставлять тендерные гарантии на эти операции.
Соответствующие изменения улучшат условия ведения бизнеса для украинских производителей, ведь тендерные гарантии используются для выхода на новые рынки и поиска новых экспортных возможностей.
3. Использование иностранной валюты благотворительными фондами.
Банки не будут учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах благотворительных фондов и не будут требовать продажи и/или использования наличной валюты при удовлетворении заявок на покупку иностранной валюты для оплаты импортных контрактов.
Это решение принималось, учитывая, что иностранная валюта может поступать на счета благотворительных фондов как помощь с целевым назначением.
Соответствующие изменения не будут оказывать значительного влияния на международные резервы и принимались, учитывая важное значение благотворительных фондов, в частности в условиях военного положения.
Напомним, что с 6 сентября 2022 г. для осуществления расчетов в иностранной валюте юридические лица должны сначала использовать наличную у них иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.
4. Открытие банками счетов военнослужащим.
Расширен список документов, на основании которых банки могут открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию, удостоверениями офицера, генерала и адмирала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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