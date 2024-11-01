НБУ продал рекордные $3,4 млрд на межбанке в октябре — Finance.ua
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НБУ продал рекордные $3,4 млрд на межбанке в октябре

Валюта
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НБУ продал рекордные $3,4 млрд на межбанке в октябре
НБУ продал рекордные $3,4 млрд на межбанке в октябре
В октябре 2024 года чистая продажа валюты Нацбанком составляла рекордные в текущем году 3,428 млрд долларов, что на 6,7% больше сентябрьского объема чистой продажи (3,213 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Так, в октябре НБУ купил 0,002 млрд долларов, в то время как продал 3,430 млрд долларов.
В сентябре НБУ купил 0,001 млрд долларов, в то время как продал 3,214 млрд долларов, в августе НБУ почти не покупал валюту, а продал 2,680 млрд долларов.
НБУ продал рекордные $3,4 млрд на межбанке в октябре
В июле НБУ купил на межбанке 0,002 млрд долларов, а продал 3,318 млрд долларов.
В июне НБУ купил на межбанке 0,001 млрд долларов, а продал 2,986 млрд долларов.
По материалам:
Українські Новини
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