НБУ продал рекордные $3,4 млрд на межбанке в октябре — Finance.ua

НБУ продал рекордные $3,4 млрд на межбанке в октябре Сегодня 11:33 — Валюта

НБУ продал рекордные $3,4 млрд на межбанке в октябре

В октябре 2024 года чистая продажа валюты Нацбанком составляла рекордные в текущем году 3,428 млрд долларов, что на 6,7% больше сентябрьского объема чистой продажи (3,213 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Так, в октябре НБУ купил 0,002 млрд долларов, в то время как продал 3,430 млрд долларов.

В сентябре НБУ купил 0,001 млрд долларов, в то время как продал 3,214 млрд долларов, в августе НБУ почти не покупал валюту, а продал 2,680 млрд долларов.

В июле НБУ купил на межбанке 0,002 млрд долларов, а продал 3,318 млрд долларов.

В июне НБУ купил на межбанке 0,001 млрд долларов, а продал 2,986 млрд долларов.

Українські Новини По материалам:

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