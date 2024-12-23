НБУ продал на межбанке рекордные $1,4 млрд на прошлой неделе — Finance.ua

НБУ продал на межбанке рекордные $1,4 млрд на прошлой неделе Сегодня 13:06 — Валюта

НБУ продал на межбанке рекордные $1,4 млрд на прошлой неделе

Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 декабря на 31,77% по сравнению с предыдущей неделей до 1 417,4 млн долларов. Это самая большая сумма с начала текущего года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

За отчетную неделю Нацбанк купил 0,2 млн долларов, в то время как продал 1 417,6 млн долларов. Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

С начала года Нацбанк купил 126,02 млн долларов, в то время как продал 32 942,64 млн долларов.

Напомним, за 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн долларов. Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.

В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1789,11 млн евро.

Українські Новини По материалам:

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