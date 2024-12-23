НБУ продал на межбанке рекордные $1,4 млрд на прошлой неделе — Finance.ua
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НБУ продал на межбанке рекордные $1,4 млрд на прошлой неделе

Валюта
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НБУ продал на межбанке рекордные $1,4 млрд на прошлой неделе
НБУ продал на межбанке рекордные $1,4 млрд на прошлой неделе
Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 декабря на 31,77% по сравнению с предыдущей неделей до 1 417,4 млн долларов. Это самая большая сумма с начала текущего года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
За отчетную неделю Нацбанк купил 0,2 млн долларов, в то время как продал 1 417,6 млн долларов. Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

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С начала года Нацбанк купил 126,02 млн долларов, в то время как продал 32 942,64 млн долларов.
Напомним, за 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн долларов. Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.
В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1789,11 млн евро.
По материалам:
Українські Новини
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