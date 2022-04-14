НБУ напомнил, какие операции нельзя проводить с российскими рублями — Finance.ua
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НБУ напомнил, какие операции нельзя проводить с российскими рублями

Сегодня 12:01Валюта
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Национальный банк напомнил о запрете операций с российскими и белорусскими рублями.
Постановлением правления НБУ от 24.02.2022 № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения» запрещены:
  • какие-либо денежные операции с использованием российских и белорусских рублей;
  • переводы, в том числе с использованием карты или другого электронного платежного средства, выпущенного платежной системой, работающей в рф и рб. Также такими картами невозможно рассчитаться в Украине: сделать перевод или платеж или снять с них наличные.

Что делать людям, у которых были рублевые счета в украинских банках?

Банковские учреждения Украины заморозили счета людей в российских или белорусских рублях. Это произошло с 24 февраля 2022 г., то есть со дня начала военных действий в Украине.
Это значит, что клиенты банков не могут воспользоваться средствами, хранящимися на банковских счетах в российских или белорусских рублях.
Что делать в этом случае? Следует мониторить официальные сообщения Национального банка и коммерческого банка, где хранятся средства в российских или белорусских рублях.

Справка Finance.ua:

  • В первые дни после начала полномасштабной войны возник риск обвала курса гривны к иностранным валютам. В целях недопущения этого Национальный банк принял ряд мер. По ссылке мы рассказывали, какие операции сейчас можно проводить с валютой, а какие нельзя.
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По материалам: Українські Новини
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