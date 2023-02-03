Названы самые популярные среднеразмерные автомобили в мире в 2022 году — Finance.ua

Названы самые популярные среднеразмерные автомобили в мире в 2022 году 03.02.2023, 06:56 — Технологии&Авто

Аналитики Focus2move назвали самые продаваемые среднеразмерные автомобили в мире по итогам 2022 года.

Японский седан Toyota Camry стал самым продаваемым среднеразмерным автомобилем в мире в 2022 году. За прошлый год в мире было продано 671 735 таких авто, что на 3,2% меньше по сравнению с 2021 годом.

Второе место в рейтинге досталось Tesla Model 3. За двенадцать месяцев 2022 года американский электрокар разошелся тиражом в 538 054 экземпляров — на 5,8% меньше по сравнению с показателями 2021 года.

Замкнул топ-3 седан Nissan Sylphy с показателем 449 005 единиц (-11% по сравнению с 2021 годом).

Четвертое место досталось еще одному представителю японского атвопрома — Honda Accord (400 732 шт.), а пятую строчку занял седан Volkswagen Lavida (361 774 ед.).

Также в десятку самых популярных среднеразмерных авто в прошлом году вошли BYD Qin PLUS, BMW 3-й серии, Volkswagen Passat, Mercedes C-Class и Audi A4.

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