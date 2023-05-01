Названы самые экономичные автомобили в мире — Finance.ua

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Названы самые экономичные автомобили в мире

Технологии&Авто
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Названы самые экономичные автомобили в мире
Названы самые экономичные автомобили в мире
Выбирая автомобиль, многие водители хотят, чтобы он был не только надежным, но и экономичным — потреблял минимальное количество горючего и как можно дальше проезжал на одном баке. Именно такие автомобили по итогам своего исследования назвал немецкий портал Auto Bild.

Какие авто вошли в рейтинг

  • В классе «субкомпактных автомобилей» наиболее экономичной оказалась чешская Skoda Citigo с 1,0-литровым 60-сильным бензиновым двигателем, который по «паспорту» потребляет 4,1 литра, а в реальных условиях — 4,4 литра на 100 километров пути.
  • Среди «компактных автомобилей» лучшим в плане расхода топлива признан Renault Clio Grand Tour Energy dCi 90 Start&Stop Luxe с 90-сильным дизелем. Его «паспортный» расход составил 3,6 л/100 км, а реальный — на 0,7 литра больше.
  • Среди «городских автомобилей» наиболее экономичным оказался плагин-гибридный Toyota Prius с силовой установкой мощностью 136 л.с. По данным производителя, он расходует 2,1 литра на 100 км, а на самом деле — на 1,6 литра больше.
В «среднем классе», «верхнем среднем» и «высшем» самый низкий расход топлива по итогам тестов показали дизельные «немцы»:
  • 163-сильная BMW 320d Efficient Dynamic Edition (4,1 л по «паспорту», или 4,6 л в реальности),
  • 190-сильная Audi A6 2.0 TDI ultra S tronic (4,2 л по «паспорту» и 5,4 л в реальности),
  • и 218-сильная Audi A7 3.0 TDI ultra S tronic, которая по «паспорту» расходует 4,7 литра, а в реальных условиях — 6,7 литра «дизеля» на каждые 100 км пути.
Кстати, владельцы авто теперь могут не волноваться, что не хватит бензина в дороге или пробьют колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто к СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

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По материалам:
MMR
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