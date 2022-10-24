Названы регионы Украины, в которых покупают больше всего новых авто — Finance.ua

Названы регионы Украины, в которых покупают больше всего новых авто Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

За три квартала 2022 года в Украине было реализовано 27,8 тысячи новых легковых автомобилей.

Самый большой спрос на новые машины за этот период наблюдался на рынке столицы. С января по сентябрь киевляне приобрели и зарегистрировали около 8,5 тыс. новых автомобилей.

На втором месте Днепропетровщина, где было реализовано 2,3 тыс. новых автомобилей.

Третий результат продемонстрировала Киевская область, парк которой пополнили 2,1 тыс. новых автомобилей.

Также в пятерку региональных лидеров рынка новых автомобилей попали Львовская и Одесская области с результатами 1,5 тыс. и 1,3 тыс. машин соответственно.

Тройка бестселлеров на каждом из этих рынков выглядела так:

Киев: Renault Duster, Toyota RAV-4, Mitsubishi Outlander;

Днепропетровщина: Renault Duster, Toyota RAV-4, Skoda Kodiaq;

Киевщина: Toyota RAV-4, Chery Tiggo 4, Renault Duster;

Львовщина: Toyota RAV-4, Renault Duster, Skoda Kodiaq;

Одесщина: Renault Duster, Toyota RAV-4, Hyundai Tucson.

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