Названы 10 лучших автомобилей 2023 года — Finance.ua
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Названы 10 лучших автомобилей 2023 года

Технологии&Авто
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Названы 10 лучших автомобилей 2023 года
Названы 10 лучших автомобилей 2023 года
Американский журнал Consumer Reports регулярно публикует перечень моделей, проверяемых по комплексу контрольных параметров. Эксперты оценивают ездовые характеристики, надежность, безопасность и уровень удовлетворенности владельцев.
Для рейтинга 2023 года было отобрано 200 автомобилей в стандартной комплектации. Отдельно подчеркнута обязательность наличия ключевых функций безопасности, которые включили систему автоматического торможения при обнаружении пешеходов.
Эксперты Consumer Reports составили следующий перечень ТОП 10 автомобилей 2023 года:
  1. Toyota Corolla Hybrid
  2. Toyota Corolla Cross
  3. Subaru Forester
  4. Ford Maverick Hybrid
  5. Toyota Camry Hybrid
  6. Nissan Leaf
  7. Hyundai Santa Fe Hybrid
  8. Kia Telluride
  9. Lexus NX350h Hybrid
  10. Tesla Model 3
Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
uamotors
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