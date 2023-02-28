Названы 10 лучших автомобилей 2023 года — Finance.ua

Названы 10 лучших автомобилей 2023 года
Американский журнал Consumer Reports регулярно публикует перечень моделей, проверяемых по комплексу контрольных параметров. Эксперты оценивают ездовые характеристики, надежность, безопасность и уровень удовлетворенности владельцев.
Для рейтинга 2023 года было отобрано 200 автомобилей в стандартной комплектации. Отдельно подчеркнута обязательность наличия ключевых функций безопасности, которые включили систему автоматического торможения при обнаружении пешеходов.
Эксперты Consumer Reports составили следующий перечень ТОП 10 автомобилей 2023 года:
- Toyota Corolla Hybrid
- Toyota Corolla Cross
- Subaru Forester
- Ford Maverick Hybrid
- Toyota Camry Hybrid
- Nissan Leaf
- Hyundai Santa Fe Hybrid
- Kia Telluride
- Lexus NX350h Hybrid
- Tesla Model 3
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