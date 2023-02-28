Названы 10 лучших автомобилей 2023 года — Finance.ua

Названы 10 лучших автомобилей 2023 года 28.02.2023, 00:23 — Технологии&Авто

Названы 10 лучших автомобилей 2023 года

Американский журнал Consumer Reports регулярно публикует перечень моделей, проверяемых по комплексу контрольных параметров. Эксперты оценивают ездовые характеристики, надежность, безопасность и уровень удовлетворенности владельцев.

Для рейтинга 2023 года было отобрано 200 автомобилей в стандартной комплектации. Отдельно подчеркнута обязательность наличия ключевых функций безопасности, которые включили систему автоматического торможения при обнаружении пешеходов.

Эксперты Consumer Reports составили следующий перечень ТОП 10 автомобилей 2023 года:

Toyota Corolla Hybrid Toyota Corolla Cross Subaru Forester Ford Maverick Hybrid Toyota Camry Hybrid Nissan Leaf Hyundai Santa Fe Hybrid Kia Telluride Lexus NX350h Hybrid Tesla Model 3

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uamotors По материалам:

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