Назван любимый автомобиль угонщиков — Finance.ua

Назван любимый автомобиль угонщиков Сегодня 05:38 — Фондовый рынок

Назван любимый автомобиль угонщиков

Toyota Land Cruiser стал любимым автомобилем японских угонщиков. Всего за 2024 год у японских автовладельцев угнали 688 таких внедорожников, и это каждый четвертый угнанный в стране автомобиль.

Toyota Land Cruiser (включая Prado) возглавляет антирейтинг наиболее часто угоняемых в Японии автомобилей четвертый год подряд. Более того, в первую тройку списка входят еще две модели Toyota — это Alphard и Prius.

Следом на четвертой и пятой строчках находится Lexus LX и RX, за ними, на шестой — седан Crown, на седьмой и восьмой — минивэны Hiace и Velfire, на девятой — Lexus LS, а замыкает антирейтинг Toyota Voxy. То есть в топ-10 угнанных в Японии входят исключительно автомобили Toyota и Lexus.

Всего в Японии в 2024 году было угнано 2499 автомобилей.

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avtomir По материалам:

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