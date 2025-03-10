Назван любимый автомобиль угонщиков — Finance.ua

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Назван любимый автомобиль угонщиков

Фондовый рынок
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Назван любимый автомобиль угонщиков
Назван любимый автомобиль угонщиков
Toyota Land Cruiser стал любимым автомобилем японских угонщиков. Всего за 2024 год у японских автовладельцев угнали 688 таких внедорожников, и это каждый четвертый угнанный в стране автомобиль.
Toyota Land Cruiser (включая Prado) возглавляет антирейтинг наиболее часто угоняемых в Японии автомобилей четвертый год подряд. Более того, в первую тройку списка входят еще две модели Toyota — это Alphard и Prius.
Следом на четвертой и пятой строчках находится Lexus LX и RX, за ними, на шестой — седан Crown, на седьмой и восьмой — минивэны Hiace и Velfire, на девятой — Lexus LS, а замыкает антирейтинг Toyota Voxy. То есть в топ-10 угнанных в Японии входят исключительно автомобили Toyota и Lexus.
Всего в Японии в 2024 году было угнано 2499 автомобилей.
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По материалам:
avtomir
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