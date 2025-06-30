Назван инвестиционный ментор года по версии Fin Blogger Award — Finance.ua

Назван инвестиционный ментор года по версии Fin Blogger Award Сегодня 13:15

Назван инвестиционный ментор года по версии Fin Blogger Award

26 июня в Киеве состоялось вручение престижной премии Fin Blogger Award, организаторами которой являются финансовые порталы Минфин и Биржевой университет. Отметим, что эта премия уже три года подряд собирает в столице Украины блогеров, разбирающихся в инвестициях и финансах.

Тем более, что любому новичку, который только начинает свой путь в мире финансов, необходим ментор. Так кто же лучше всех подходит для этого? Это, собственно, и определили пользователи и жюри, когда выбирали победителя номинации «Инвестиционный ментор года», за которую соревновались сразу шесть претендентов:

Мари Петрович (ведет блог о пути от IT-менеджера к финансовой советнице, фондовом рынке и финансовой грамотности);

(ведет блог о пути от IT-менеджера к финансовой советнице, фондовом рынке и финансовой грамотности); Доктор юридических наук, адвокат, визионер, президент клуба Investhub — Олесь Вареник ;

; Ксения Губанова , которая является сертифицированным экспертом по финансам, инвестором, а также основательницей школы Be Investor;

, которая является сертифицированным экспертом по финансам, инвестором, а также основательницей школы Be Investor; Инвестор, трейдер, автор курса по инвестициям на фондовом рынке Pro Invest — Наида Хотинская ;

; Дарина Совенко (предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов. 8 лет успешно сочетает путешествия и бизнес);

(предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов. 8 лет успешно сочетает путешествия и бизнес); Анастасия Липка (финансовый эксперт в сфере страхования и инвестирования в ценные бумаги, предприниматель, автор курсов).

Наида Хотинская, чей Победительницей этой номинации стала, чей канал в Instagram об инвестициях имеет 78,5 тыс. подписчиков.

Инфлюэнсер уже научила более 2500 инвесторов.

В своем блоге она рассказывает, например, об активах, в которые никогда в жизни не будет инвестировать, или что следует выбрать: криптовалюту или фондовый рынок.

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