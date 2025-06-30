Назван инвестиционный ментор года по версии Fin Blogger Award — Finance.ua
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Назван инвестиционный ментор года по версии Fin Blogger Award

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Назван инвестиционный ментор года по версии Fin Blogger Award
Назван инвестиционный ментор года по версии Fin Blogger Award
26 июня в Киеве состоялось вручение престижной премии Fin Blogger Award, организаторами которой являются финансовые порталы Минфин и Биржевой университет. Отметим, что эта премия уже три года подряд собирает в столице Украины блогеров, разбирающихся в инвестициях и финансах.
Тем более, что любому новичку, который только начинает свой путь в мире финансов, необходим ментор. Так кто же лучше всех подходит для этого? Это, собственно, и определили пользователи и жюри, когда выбирали победителя номинации «Инвестиционный ментор года», за которую соревновались сразу шесть претендентов:
  • Мари Петрович (ведет блог о пути от IT-менеджера к финансовой советнице, фондовом рынке и финансовой грамотности);
  • Доктор юридических наук, адвокат, визионер, президент клуба Investhub — Олесь Вареник;
  • Ксения Губанова, которая является сертифицированным экспертом по финансам, инвестором, а также основательницей школы Be Investor;
  • Инвестор, трейдер, автор курса по инвестициям на фондовом рынке Pro Invest — Наида Хотинская;
  • Дарина Совенко (предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов. 8 лет успешно сочетает путешествия и бизнес);
  • Анастасия Липка (финансовый эксперт в сфере страхования и инвестирования в ценные бумаги, предприниматель, автор курсов).
Победительницей этой номинации стала Наида Хотинская, чей канал в Instagram об инвестициях имеет 78,5 тыс. подписчиков.
Инфлюэнсер уже научила более 2500 инвесторов.
В своем блоге она рассказывает, например, об активах, в которые никогда в жизни не будет инвестировать, или что следует выбрать: криптовалюту или фондовый рынок.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
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