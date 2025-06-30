Назван инвестиционный ментор года по версии Fin Blogger Award — Finance.ua

Назван инвестиционный ментор года по версии Fin Blogger Award
26 июня в Киеве состоялось вручение престижной премии Fin Blogger Award, организаторами которой являются финансовые порталы Минфин и Биржевой университет. Отметим, что эта премия уже три года подряд собирает в столице Украины блогеров, разбирающихся в инвестициях и финансах.
Тем более, что любому новичку, который только начинает свой путь в мире финансов, необходим ментор. Так кто же лучше всех подходит для этого? Это, собственно, и определили пользователи и жюри, когда выбирали победителя номинации «Инвестиционный ментор года», за которую соревновались сразу шесть претендентов:
- Мари Петрович (ведет блог о пути от IT-менеджера к финансовой советнице, фондовом рынке и финансовой грамотности);
- Доктор юридических наук, адвокат, визионер, президент клуба Investhub — Олесь Вареник;
- Ксения Губанова, которая является сертифицированным экспертом по финансам, инвестором, а также основательницей школы Be Investor;
- Инвестор, трейдер, автор курса по инвестициям на фондовом рынке Pro Invest — Наида Хотинская;
- Дарина Совенко (предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов. 8 лет успешно сочетает путешествия и бизнес);
- Анастасия Липка (финансовый эксперт в сфере страхования и инвестирования в ценные бумаги, предприниматель, автор курсов).
Победительницей этой номинации стала Наида Хотинская, чей канал в Instagram об инвестициях имеет 78,5 тыс. подписчиков.
Инфлюэнсер уже научила более 2500 инвесторов.
В своем блоге она рассказывает, например, об активах, в которые никогда в жизни не будет инвестировать, или что следует выбрать: криптовалюту или фондовый рынок.
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