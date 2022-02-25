Наибольшую финансовую поддержку Украине предоставила Польша (инфографика) — Finance.ua

Наибольшую финансовую поддержку Украине предоставила Польша (инфографика)

Сегодня 20:04 — Казна и Политика

Мировое сообщество поддерживает Украину, которая страдает от российского вторжения, санкциями против РФ и Беларуси, финансовой (12 стран, больше всего Польша — почти 1 млрд долл.), военной и гуманитарной помощью.

Соответствующую инфографику с перечислением действий мирового сообщества опубликовало в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

Также МИД отметил, какие внеочередные заседания проводили международные организации и какие ограничительные меры в отношении Москвы и россиян приняли в Европе.

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