Наибольшую финансовую поддержку Украине предоставила Польша (инфографика) — Finance.ua
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Наибольшую финансовую поддержку Украине предоставила Польша (инфографика)

Сегодня 20:04Казна и Политика
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Мировое сообщество поддерживает Украину, которая страдает от российского вторжения, санкциями против РФ и Беларуси, финансовой (12 стран, больше всего Польша — почти 1 млрд долл.), военной и гуманитарной помощью.
Соответствующую инфографику с перечислением действий мирового сообщества опубликовало в Facebook Министерство иностранных дел Украины.
Наибольшую финансовую поддержку Украине предоставила Польша (инфографика)
Также МИД отметил, какие внеочередные заседания проводили международные организации и какие ограничительные меры в отношении Москвы и россиян приняли в Европе.
По материалам: Гордон
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