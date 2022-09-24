Население мира богатело рекордными темпами, но в 2022 году рост замедлится, — Credit Suiss — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Население мира богатело рекордными темпами, но в 2022 году рост замедлится, — Credit Suiss

119
Совокупное мировое богатство в 2021 году росло быстрыми темпами и достигло 463,6 трлн долларов. Однако мировая инфляция и российско-украинская война, вероятно, будут препятствовать созданию реального богатства в ближайшие несколько лет.
Об этом сообщает в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарский банк Credit Suisse.
По данным банка, в 2021 году богатство на одного взрослого выросло на 12,7% без учета обменных курсов до 87 489 долларов, что является самым быстрым годовым темпом, когда-либо зарегистрированным.
Как отмечают в Credit Suisse, 2021 год стал лучшим годом для благосостояния домохозяйств, чему способствовал повсеместный рост цен на акции и благоприятная среда, созданная политикой центральных банков в 2020 году по снижению процентных ставок, но за счет инфляционного давления.
Повышение процентных ставок в 2022 году уже оказало негативное влияние на цены облигаций и акций, а также, вероятно, будет препятствовать инвестициям в нефинансовые активы. Инфляция и более высокие процентные ставки могут замедлить рост благосостояния домохозяйств в ближайшем будущем, даже если номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) будет расти относительно быстрыми темпами, прогнозируемыми в этом году, считают в банке.
Место для вашей рекламы
«Вероятно, еще рано в полной мере оценивать влияние инфляции, кризиса в Украине, кризиса цепочки поставок, но, вероятно, мы увидим некоторые изменения в росте мирового благосостояния в 2022 году», — сказал председатель совета директоров Credit Suisse Group Аксель Леманн.
По данным банка, все регионы внесли свой вклад в рост мирового благосостояния, но доминировали Северная Америка и Китай, при этом на Северную Америку приходилось чуть более половины роста мирового богатства, а Китай — еще четверть. Напротив, на Африку, Европу, Индию и Латинскую Америку вместе приходилось только 11,1% глобального роста благосостояния.
Этот низкий показатель отражает повсеместное снижение курса доллара США в этих регионах. В процентном соотношении самые высокие темпы роста были зарегистрированы в Северной Америке и Китае (около 15%), в то время как рост 1,5% в Европе был самым низким среди регионов.

Узнать курсы валют 💰

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.