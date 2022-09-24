Население мира богатело рекордными темпами, но в 2022 году рост замедлится, — Credit Suiss Вчера 23:22

Совокупное мировое богатство в 2021 году росло быстрыми темпами и достигло 463,6 трлн долларов. Однако мировая инфляция и российско-украинская война, вероятно, будут препятствовать созданию реального богатства в ближайшие несколько лет.

Об этом сообщает в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарский банк Credit Suisse.

По данным банка, в 2021 году богатство на одного взрослого выросло на 12,7% без учета обменных курсов до 87 489 долларов, что является самым быстрым годовым темпом, когда-либо зарегистрированным.

Как отмечают в Credit Suisse, 2021 год стал лучшим годом для благосостояния домохозяйств, чему способствовал повсеместный рост цен на акции и благоприятная среда, созданная политикой центральных банков в 2020 году по снижению процентных ставок, но за счет инфляционного давления.

Повышение процентных ставок в 2022 году уже оказало негативное влияние на цены облигаций и акций, а также, вероятно, будет препятствовать инвестициям в нефинансовые активы. Инфляция и более высокие процентные ставки могут замедлить рост благосостояния домохозяйств в ближайшем будущем, даже если номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) будет расти относительно быстрыми темпами, прогнозируемыми в этом году, считают в банке.

«Вероятно, еще рано в полной мере оценивать влияние инфляции, кризиса в Украине, кризиса цепочки поставок, но, вероятно, мы увидим некоторые изменения в росте мирового благосостояния в 2022 году», — сказал председатель совета директоров Credit Suisse Group Аксель Леманн.

По данным банка, все регионы внесли свой вклад в рост мирового благосостояния, но доминировали Северная Америка и Китай, при этом на Северную Америку приходилось чуть более половины роста мирового богатства, а Китай — еще четверть. Напротив, на Африку, Европу, Индию и Латинскую Америку вместе приходилось только 11,1% глобального роста благосостояния.

Этот низкий показатель отражает повсеместное снижение курса доллара США в этих регионах. В процентном соотношении самые высокие темпы роста были зарегистрированы в Северной Америке и Китае (около 15%), в то время как рост 1,5% в Европе был самым низким среди регионов.

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