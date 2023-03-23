Налоговая запустила предзаполнение налоговой декларации — Гетманцев — Finance.ua
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Налоговая запустила предзаполнение налоговой декларации — Гетманцев

Казна и Политика
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Государственная налоговая служба запустила предзаполнение налоговых деклараций.
Об этом сообщил глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в Telegram.
С целью создания удобных и благоприятных условий для граждан ГНС разработан в Электронном кабинете сервис — предзаполнение декларации об имущественном положении и доходах.
Указанный сервис с помощью простых шагов предлагает:
  • выбрав только период, получить информацию о доходах и уплаченных налогах;
  • пройти анкетирование (отметив категорию плательщика и вид дохода);
  • проверить заполненную согласно данным ГНС декларацию, при необходимости добавить информацию и приложения.
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Сервис функционирует для граждан при декларировании доходов, физических лиц-предпринимателей, избравших общую систему налогообложения, граждан, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и граждан, заявляющих право на налоговую скидку.

Справка Finance.ua:

  • Украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель налогового комитета ВР Нина Южанина. «Декларация подается до 1 мая 2023 года по установленной форме вместе с приложениями, при этом приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях», — пишет Южанина, добавив, что до 1 августа включительно нужно оплатить налоговые обязательства.
Граждане, получавшие иностранные доходы и находящиеся за границей, могут отправить декларацию:
  • по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации;
  • в электронной форме через личный электронный кабинет на сайте налоговой, но для этого необходимо иметь электронный ключ.

Штрафы за неподачу декларации

Несвоевременная подача декларации влечет наложение штрафа в размере 340 гривен. Кроме того, применяется административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Декларация о доходах: что нужно знать налогоплательщику

По материалам:
Finance.ua
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