Налоговая запустила предзаполнение налоговой декларации — Гетманцев
Государственная налоговая служба запустила предзаполнение налоговых деклараций.
Об этом сообщил глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в Telegram.
С целью создания удобных и благоприятных условий для граждан ГНС разработан в Электронном кабинете сервис — предзаполнение декларации об имущественном положении и доходах.
Указанный сервис с помощью простых шагов предлагает:
- выбрав только период, получить информацию о доходах и уплаченных налогах;
- пройти анкетирование (отметив категорию плательщика и вид дохода);
- проверить заполненную согласно данным ГНС декларацию, при необходимости добавить информацию и приложения.
Сервис функционирует для граждан при декларировании доходов, физических лиц-предпринимателей, избравших общую систему налогообложения, граждан, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и граждан, заявляющих право на налоговую скидку.
Справка Finance.ua:
- Украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель налогового комитета ВР Нина Южанина. «Декларация подается до 1 мая 2023 года по установленной форме вместе с приложениями, при этом приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях», — пишет Южанина, добавив, что до 1 августа включительно нужно оплатить налоговые обязательства.
Граждане, получавшие иностранные доходы и находящиеся за границей, могут отправить декларацию:
- по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации;
- в электронной форме через личный электронный кабинет на сайте налоговой, но для этого необходимо иметь электронный ключ.
Штрафы за неподачу декларации
Несвоевременная подача декларации влечет наложение штрафа в размере 340 гривен. Кроме того, применяется административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Декларация о доходах: что нужно знать налогоплательщику
Поделиться новостью