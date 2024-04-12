Налоговая запустила новые сервисы для ФЛП в своем приложении — Finance.ua

Налоговая запустила новые сервисы для ФЛП в своем приложении
В мобильном приложении «Моя налоговая» от Государственной налоговой службы появились новые сервисы для физических лиц — предпринимателей.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Около 70 тысяч пользователей уже загрузили мобильное приложение „Моя налоговая“ и получают налоговые услуги в смартфоне. Отныне в мобильном приложении „Моя налоговая“ доступны новые сервисы для ФЛП», — говорится в сообщении.
Какие сервисы появились:
- информация о регистрации ФЛП и выборе упрощенной системы налогообложения (в разделе «Мой ФЛП»);
- подача налоговых деклараций плательщика единого налога для ФЛП 1−3 групп на упрощенной системе налогообложения (в разделе «Услуги»);
- уплата налогов для ФЛП (доступна в «Состоянии расчетов с бюджетом» раздела «Услуги»).
Напомним, мобильное приложение «Моя налоговая» ГНС предоставляет возможность быстро получать необходимую информацию, подавать заявления и декларации, платить налоги.
В разделе «Мои данные» приложения можно получить информацию об:
- адресе регистрации и фактическом месте жительства;
- объекте налогообложения;
- обязанности уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
- состоянии расчетов с бюджетом;
В разделе «Услуги» доступны:
- направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- подача Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе «Сообщения» доступны:
- квитанции;
- сведения из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
- информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
- письма контролирующего органа.
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