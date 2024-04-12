Налоговая запустила новые сервисы для ФЛП в своем приложении — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая запустила новые сервисы для ФЛП в своем приложении

Личные финансы
127
Налоговая запустила новые сервисы для ФЛП в своем приложении
Налоговая запустила новые сервисы для ФЛП в своем приложении
В мобильном приложении «Моя налоговая» от Государственной налоговой службы появились новые сервисы для физических лиц — предпринимателей.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Около 70 тысяч пользователей уже загрузили мобильное приложение „Моя налоговая“ и получают налоговые услуги в смартфоне. Отныне в мобильном приложении „Моя налоговая“ доступны новые сервисы для ФЛП», — говорится в сообщении.

Какие сервисы появились:

  • информация о регистрации ФЛП и выборе упрощенной системы налогообложения (в разделе «Мой ФЛП»);
  • подача налоговых деклараций плательщика единого налога для ФЛП 1−3 групп на упрощенной системе налогообложения (в разделе «Услуги»);
  • уплата налогов для ФЛП (доступна в «Состоянии расчетов с бюджетом» раздела «Услуги»).
Напомним, мобильное приложение «Моя налоговая» ГНС предоставляет возможность быстро получать необходимую информацию, подавать заявления и декларации, платить налоги.
В разделе «Мои данные» приложения можно получить информацию об:
  • адресе регистрации и фактическом месте жительства;
  • объекте налогообложения;
  • обязанности уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
  • состоянии расчетов с бюджетом;
В разделе «Услуги» доступны:
  • направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • подача Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе «Сообщения» доступны:
  • квитанции;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
  • письма контролирующего органа.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.