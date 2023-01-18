Налоговая реформа: каких изменений ждет украинский бизнес — Finance.ua

Налоговая реформа: каких изменений ждет украинский бизнес Сегодня 13:01 — Личные финансы

Налоговая реформа: каких изменений ждет украинский бизнес

В стране набирает обороты разработка концепции налоговой реформы (предварительно названной 10-10-10), которая, по словам инициаторов, должна способствовать экономическому росту и формированию новой налоговой культуры — при которой налоги будет выгоднее платить, чем нет.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Согласно сообщению, бизнес сообщество уже долгое время говорит о нескольких важных вещах:

необходимости детенизации экономики,

важности снижения нагрузки на фонд оплаты труда.

«С такой налоговой нагрузкой прозрачный бизнес становится абсолютно неконкурентным по сравнению с теневым. Поэтому в целом бизнес заинтересован в анонсированной концепции налоговой реформы и готов активно приобщиться к работе над ней, предоставляя соответствующую экспертизу и предложения», — говорится в сообщении.

По словам бизнеса, безусловно привлекательной выглядит идея сделать страну инвестиционно привлекательной, в том числе с точки зрения налогов, сделать все прозрачным, убрать теневые потоки. Ведь при имеющейся достаточно непростой военной ситуации не только существующий экономический фронт страны (бизнес) должен работать.

Для Украины крайне важны и новые инвестиции, чтобы, в частности, способствовать и более быстрому восстановлению, поскольку, только по официальным данным, в прошлом году экономика Украины сократилась на более чем 30%, падение производства по некоторым индустриям составляет до 70%-80% и т.д. Поэтому новая конкурентоспособная система крайне нужна стране — нужна как уже работающему, так и новому бизнесу.

Однако сейчас важно исчерпывающе определить детальные параметры налоговой реформы, которые будут стимулировать бизнес работать легально, в частности, предусмотрев снижение отдельных налогов.

Какие еще реформы ожидают

Кроме того, не только налоговые ставки являются сейчас вопросом для страны. Реформирования требует:

вся система администрирования налогов,

устранение законодательных несовершенств и противоречий,

прописание понятного объема полномочий и функций государственным органам (чтобы не было противоречий и пересечений);

крайне актуальны вопросы верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией, чтобы, изменив распределение налогов, вся система начала работать по-другому — честно, прозрачно и четко.

И, как отмечают инициаторы, анонсированная реформа, в первую очередь, должна стать антикоррупционной, что, конечно, поддерживается сообществом и является крайне долгожданной.

«Тем не менее, драфтового текста документа бизнес пока не видел, поэтому финальную позицию сообщество сможет представить, ознакомившись с прописанной концепцией в виде законопроекта — чтобы каждая индустрия смогла математически просчитать эффекты. Более того, важной задачей является и достижение взаимопонимания с международными партнерами Украины по параметрам налоговой реформы», — отмечают в ЕБА.

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