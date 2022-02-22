Нафтогаз отреагировал на отзыв Германией заключения по безопасности «Северного потока-2» — Finance.ua
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Нафтогаз отреагировал на отзыв Германией заключения по безопасности «Северного потока-2»

Сегодня 19:11Энергетика
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Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассчитывает, что вслед за приостановкой сертификации Германия сделает официальное заключение об угрозе газопровода для безопасности поставок.
Об этом он написал в Facebook.
"Мы одобряем решение Министерства экономики и климата ФРГ отозвать официальное заключение о том, что Северный поток-2 не оказывает влияния на безопасность поставок газа в Германии.
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Мы надеемся, что Минэкономики предоставит новое заключение, где будет четко указано, что Северный поток-2 несет угрозу такой безопасности. Это будет основанием для регулятора отказать в сертификации этого газопровода. «Нафтогаз» предоставлял соответствующую аргументацию правительству Германии", — отметил Витренко.
Напомним, пакет санкций, подготовленный Европейским Союзом в случае вторжения России в Украину, включает меры против газопровода «Северный поток-2». О том, что при вторжении российский газопровод не заработает, заявляли также в ЕС и США.
Первую нить газопровода заполнили техническим газом в октябре прошлого года. В сентябре российский газовый монополист «Газпром» заявил о завершении строительства трубопровода.
До этого его сертификация немецким энергорегулятором была приостановлена.
По материалам: Економічна Правда
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