Нафтогаз отреагировал на отзыв Германией заключения по безопасности «Северного потока-2» — Finance.ua

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассчитывает, что вслед за приостановкой сертификации Германия сделает официальное заключение об угрозе газопровода для безопасности поставок.
Мы надеемся, что Минэкономики предоставит новое заключение, где будет четко указано, что Северный поток-2 несет угрозу такой безопасности. Это будет основанием для регулятора отказать в сертификации этого газопровода. «Нафтогаз» предоставлял соответствующую аргументацию правительству Германии", — отметил Витренко.
Напомним, пакет санкций, подготовленный Европейским Союзом в случае вторжения России в Украину, включает меры против газопровода «Северный поток-2». О том, что при вторжении российский газопровод не заработает, заявляли также в ЕС и США.
Первую нить газопровода заполнили техническим газом в октябре прошлого года. В сентябре российский газовый монополист «Газпром» заявил о завершении строительства трубопровода.
До этого его сертификация немецким энергорегулятором была приостановлена.