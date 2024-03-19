«Нафтогаз» обжаловал в суде штраф АМКУ за злоупотребление монопольным положением на 722 млн гривен — Finance.ua
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«Нафтогаз» обжаловал в суде штраф АМКУ за злоупотребление монопольным положением на 722 млн гривен

Фондовый рынок
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«Нафтогаз» обжаловал в суде штраф АМКУ за злоупотребление монопольным положением на 722 млн гривен
«Нафтогаз» обжаловал в суде штраф АМКУ за злоупотребление монопольным положением на 722 млн гривен
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обжаловала в Хозяйственном суде города Киева штраф Антимонопольного комитета в размере 721,893 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.
Об этом идет речь в определении суда.
Согласно материалам дела, исковые требования обоснованы тем, что обжалуемое решение АМКУ от 28 декабря 2023 года принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела относительно монопольного (доминирующего) положения группы «Нафтогаз Украины» в лице ООО «ГК „Нафтогаз“ Трейдинг», ГК «Газ Украины» на первичном оптовом рынке реализации газа и злоупотребления им таким положением.
При этом компания отмечает отсутствие оснований для привлечения к ответственности ООО «ГК «Нафтогаз Трейдинг», НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Газ Украины» и наложения на них штрафа.
Также истец отмечает, что недоказанные обстоятельства, которые имеют значение для дела и которые признаны установленными (относительно товарных, временных рамок рынка, определения объема рынка и доли «Нафтогаза» на нем; неправильной квалификации комитетом реализации функций корпоративного управления как полномочий, без которых совершение нарушения было бы невозможно), а также АМКУ неправильно применены нормы материального права, что является основаниями для признания решения недействительным в части, касающейся истца.
Суд принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу.
В декабре 2023 года АМКУ оштрафовал предприятия группы «Нафтогаз» за злоупотребление монопольным положением на 1,745 млрд гривен.
В июне 2022 года «Нафтогаз» стал монополистом на рынке поставок газа населению.
По материалам:
Українські Новини
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