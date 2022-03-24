Национализация «дочки» Газпрома обойдется Британии в $5,3 млрд — Bloomberg

Сегодня 14:25 — Фондовый рынок

Национализация «дочки» Газпрома обойдется Британии в $5,3 млрд — Bloomberg

Временная национализация Британией «дочки» Газпрома, компании Gazprom Marketing & Trading Retail (известная как Gazprom Energy) обойдется правительству в $5,3 млрд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

В случае национализации компании правительству придется также закупать газ и электроэнергию по текущим высоким ценам, поскольку хеджирование подразделения принадлежит его материнской компании и не будет передано.

Британское правительство готовится вмешаться, поскольку и Gazprom Energy, и его материнская компания испытывают давление со стороны клиентов, которые отказываются от российского бизнеса из-за войны в Украине.

Как отмечает агентство, Gazprom Energy поставляет на рынок страны примерно пятую часть газа, снабжая им две трети крупных потребителей. Это вдвое больше, чем национализированная в 2021 году компания Bulb Energy. По данным британского Минфина, эта компания может обойтись британцам почти вдвое дешевле «дочки» Газпрома (примерно 2,2 млрд фунтов стерлингов).

В свою очередь, в Gazprom Energy заявили, что им ничего не известно о каком-либо решении передать ее под контроль государства. В компании добавили, что могут «обеспечить весь газ и электроэнергию, необходимые для удовлетворения потребностей своих клиентов на согласованных договорных условиях» через свою материнскую компанию.

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