«Национальный кешбэк». В Украине запустили регистрацию производителей на участие в программе — Finance.ua
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«Национальный кешбэк». В Украине запустили регистрацию производителей на участие в программе

Финтех и Карты
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«Национальный кешбэк». В Украине запустили регистрацию производителей на участие в программе
«Национальный кешбэк». В Украине запустили регистрацию производителей на участие в программе
С 24 августа украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кешбэк» через портал Дія.
Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Согласно условиям, кешбэк будет предоставляться на любые потребительские товары украинского производства, кроме подакцизных. Участие производителей в программе добровольное, поэтому кешбэк будет предоставляться не на все товары, а на те, которые производители представят для участия.
«Этот шаг будет способствовать детенизации экономики, ведь присоединиться к программе смогут только те сети, которые работают легально и платят налоги. В программе могут участвовать торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины, которые находятся на общей системе налогообложения и принимают платежные карты для расчетов. Также продавцу нужно настроить РРО, чтобы фискальный чек содержал штрих-код товара», — отметила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

Производителям, чтобы стать участниками программы «Национальный кешбэк», необходимо:

1) войти на портал diia.gov.ua, перейти в меню «Бизнес — Предпринимательство» и выбрать услугу «Перечень производителей и товаров украинского происхождения»;
2) авторизоваться посредством электронной подписи;
3) ознакомиться с условиями программы;
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4) подгрузить файл с перечнем товаров и информацией о каждой позиции с полным и кратким названием, брендовым названием и EAN (уникальный штрих-код товаров украинского производства, который присваивается каждому товару для идентификации);
5) подписать заявление электронной подписью.
Для торговых сетей регистрация в программе стартует с 28 августа.

Продавцам, чтобы стать участниками программы «Национальный кешбэк», необходимо:

  1. войти на портал diia.gov.ua, зайти в раздел «Бизнес — Предпринимательство» и выбрать «Перечень продавцов»;
  2. заполнить форму и указать данные о предприятии;
  3. добавить в заявку перечень комбинаций фискального номера РРО с перечнем комбинаций MerchantID+TerminalID, перечень адресов, где продается товар, указать банк обслуживания, бренд и сайт компании;
  4. проверить заявление и подписать его электронной подписью.

О программе

«Национальный кешбэк» стартует со 2 сентября и будет предоставляться в случае оплаты платежной картой (зарплатной, пенсионной, кредитной и т. п.) товаров украинского производства, кроме подакцизных. Максимальный кешбэк — 3 тыс. грн. в месяц. Эти средства можно потратить на оплату услуг (коммуналка, медицинские услуги, спорт, кино и т. д.). Также можно будет задонатить на ВСУ или купить военные облигации.

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Заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская считает, что до конца 2024 года к государственной программе «Национальный кешбэк» может присоединиться ⅔ коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления, к ⅔ крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, крупных специализированных магазинов) также не менее ⅓ пользователей банковских карт.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать для себя карту с кешбэком.

Банковские карты с кешбэком

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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