Национальный бренд Украины упал в цене на $22 млрд из-за войны — Finance.ua

Национальный бренд Украины упал в цене на $22 млрд из-за войны Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Национальный бренд Украины упал в цене на $22 млрд из-за войны

Стоимость национального бренда Украины из-за вторжения россии упала на $22 млрд: со $107 млрд до $85 млрд в 2022 году.

Об этом свидетельствует рейтинг консалтинговой компании Brand Finance.

При этом глобальное восприятие Украины выросло на 15%.

«Страна успешно отстояла свою независимость и заручилась поддержкой союзников на международном уровне, что привело к значительному увеличению силы бренда», — говорится в отчете.

Аналитики указывают, что показатель силы украинского бренда вырос более чем на 5 пунктов в годовом исчислении с 52,8 до 57,9 из 100. Это произошло в основном за счет роста восприятия бренда, поскольку, по данным исследования, с марта наблюдается рост узнаваемости, репутации и влияния Украины.

В то же время стоимость бренда россии с начала войны снизилась почти на $150 млрд. Таким образом, аналитики зафиксировали самое большое падение среди всех мировых национальных брендов: с $786 млрд в прошлом году до $642 млрд в 2022-м.

Лидером рейтинга национальных брендов остается США со стоимостью в размере $26,5 трлн. Затем идет Китай с $21,5 трлн. Германия занимает третье место с $4,5 трлн.

Глядя на рост стоимости национальных брендов с 2021 года, Сербия ($59 млрд) и Грузия ($18 млрд) являются самыми быстрорастущими в рейтинге, каждая из которых демонстрирует рост на 24%, поскольку они привлекают российские бренды и предприятия, вытесненные международными санкциями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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