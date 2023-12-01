Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения для бизнеса и граждан — Finance.ua

Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения для бизнеса и граждан Сегодня 09:30 — Валюта

Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения для бизнеса и граждан

Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения, учитывая потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан, а также предложения субъектов финансового рынка, обеспечивающих указанные первоочередные потребности.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

С 01 декабря 2023 года:

отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи наличной иностранной валюты населению. По оценкам НБУ это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка;

разрешено Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с совершением таких операций. Это сделано для обеспечения возможности страхования рисков во время вооруженной агрессии рф против Украины с целью обеспечения безопасности судоходства, содействия стабильности морских перевозок, обеспечения устойчивого экспорта украинской продукции через порты Украины. В изменениях также предусмотрена возможность использования ЭКА аккредитивной формы расчетов. Соответствующие операции будут производиться с целью реализации требований постановления Кабинета Министров Украины от 02 ноября 2023 г. № 1140 «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности судоходства и содействия стабильности морских перевозок»;

расширен перечень услуг, для оплаты которых разрешено совершать трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии россии против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины. В соответствующий перечень добавлены сопутствующие дополнительные услуги, связанные с процессом лечения/реабилитации в медицинских учреждениях иностранных государств, являющихся его неотъемлемой частью;

разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за рубежом. В частности: оплата за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития до учебные офисов, питания, страхования, медицинских услуг в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи.

Указанные смягчения, а также другие уточняющие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 ноября 2023 г. № 155 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу с 01 декабря 2023 года.

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