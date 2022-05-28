Нацбанк за последнюю неделю продал из резервов рекордный объем валюты — Finance.ua
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Нацбанк за последнюю неделю продал из резервов рекордный объем валюты

Сегодня 11:37Казна и Политика
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Национальный банк Украины в течение недели с 23 по 27 мая 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 1431,61 млн долларов и купил 7,50 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 424,11 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Недельная продажа стала рекордной, превысив показатель середины марта 2020 года, когда во время острой фазы короноварисной паники НБУ продал на межбанке 1088,00 млн долларов (16-20 марта).
С начала года НБУ купил на межбанке 1 819,20 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 8 566,07 млн долларов и 1 789,11 млн евро.
Отрицательное сальдо интервенций составило 6 746,87 млн долларов и 1 678,14 млн евро.
Нацбанк за последнюю неделю продал из резервов рекордный объем валюты
Напомним, Национальный банк Украины с 10 мая прекратил проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.
До начала полномасштабного нападения россии на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.
По материалам: РБК-Україна
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