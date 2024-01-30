Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную сотрудникам госохраны Украины — Finance.ua

Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную сотрудникам госохраны Украины Сегодня 05:39

Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную сотрудникам госохраны Украины

В Национальном банке прошла презентация новой памятной монеты «Управление государственной охраны Украины».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Уже 32 года, с самого начала независимости Украины, военнослужащие Управления государственной охраны Украины на высоком профессиональном уровне ежедневно выполняют непростую и ответственную работу, демонстрируя устойчивость, выдержку, силу воли и патриотизм, соблюдая рыцарский кодекс чести и казацких традиций. Защита других для них превыше всего! Свою жизнь они посвятили государству, народу, закону. Искренне благодарим и посвящаем в их честь нашу новую памятную монету», — сказал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

На аверсе памятной монеты «Управление государственной охраны Украины» на зеркальном фоне размещена эмблема Управления государственной охраны Украины, на матовом фоне — его девиз: государству. народу. закону.

На реверсе изображена композиция, символизирующая разные исторические периоды становления Украины и защиту государства украинскими воинами, храбрость которых через поколение остается неизменной: слева на композиции находится стилизованный трезубец; в центре — булава с саблями и щитом, украшенным казацким крестом, олицетворяющим власть, боевое побратимство и защиту; справа — фрагмент объектива камеры, символизирующий современные технологии в организации процесса охраны и безопасности.

Где ее купить

Купить памятную монету «Управление государственной охраны Украины» можно будет с 7 февраля 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 20 тысяч шт. памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 15 тысяч памятных монет. Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.