Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную сотрудникам госохраны Украины — Finance.ua
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Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную сотрудникам госохраны Украины

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Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную сотрудникам госохраны Украины
Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную сотрудникам госохраны Украины
В Национальном банке прошла презентация новой памятной монеты «Управление государственной охраны Украины».
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Уже 32 года, с самого начала независимости Украины, военнослужащие Управления государственной охраны Украины на высоком профессиональном уровне ежедневно выполняют непростую и ответственную работу, демонстрируя устойчивость, выдержку, силу воли и патриотизм, соблюдая рыцарский кодекс чести и казацких традиций. Защита других для них превыше всего! Свою жизнь они посвятили государству, народу, закону. Искренне благодарим и посвящаем в их честь нашу новую памятную монету», — сказал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.
Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную сотрудникам госохраны Украины
На аверсе памятной монеты «Управление государственной охраны Украины» на зеркальном фоне размещена эмблема Управления государственной охраны Украины, на матовом фоне — его девиз: государству. народу. закону.
На реверсе изображена композиция, символизирующая разные исторические периоды становления Украины и защиту государства украинскими воинами, храбрость которых через поколение остается неизменной: слева на композиции находится стилизованный трезубец; в центре — булава с саблями и щитом, украшенным казацким крестом, олицетворяющим власть, боевое побратимство и защиту; справа — фрагмент объектива камеры, символизирующий современные технологии в организации процесса охраны и безопасности.

Где ее купить

Купить памятную монету «Управление государственной охраны Украины» можно будет с 7 февраля 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 20 тысяч шт. памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 15 тысяч памятных монет. Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
По материалам:
Укрінформ
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