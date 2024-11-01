Нацбанк начал постепенную замену банкнот — Finance.ua

Нацбанк начал постепенную замену банкнот Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Нацбанк начал постепенную замену банкнот

Сегодня Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения Украины указанные банкноты, в частности:

банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций.

НБУ перестанет выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

Как происходит изъятие

Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации.

Как повлияет на граждан

Замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена.

Уже идет постепенное изъятие из оборота и замена банкнот номиналами:

1 и 2 гривны образцов 2003—2007 годов — с 01 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов — с 01 января 2023 года;

500 гривен — с 01 августа 2024 года.

500 гривен образцов 2003—2007 годов (т.е. банкноты старого образца) в соответствии с Постановлением НБУ № 87. Напомним, с 1 августа 2024 года банки начали изымать из обращения банкноты номиналом(т.е. банкноты старого образца) в соответствии с Постановлением НБУ № 87.

Замена банкнот старого образца номиналом 500 гривен на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты клиентов, ведь банкноты номиналом 500 гривен старого образца остаются действительным платежным средством и клиенты без ограничений могут их продолжать рассчитываться.

В то же время в Украине мошенники все чаще стали подрабатывать гривневые банкноты. Фальшивые купюры изымают даже из банкоматов и касс.

Чтобы не купить фальшивку, нужно проверять купюры.

Как проверить

На банкнотах номиналом 100 и 500 грн есть «оконная» защитная лента. На банкноте номиналом 100 грн она имеет темно-серый цвет, 500 грн — коричневый. Лента содержит изображение номинала банкноты и графического знака гривны. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.

Справка Finance.ua:

Ранее Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «Слава Украине! Героям слава!»

Когда в обращении появятся модифицированные банкноты? Национальный банк в рамках планового выпуска будет постепенно вводить в обращение модифицированные банкноты:

с 08 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;

в следующих годах — номиналами 20, 100 и 200 гривен.

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