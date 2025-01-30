Нацбанк Чехии может добавить биткоин в свои валютные резервы — Finance.ua

Нацбанк Чехии может добавить биткоин в свои валютные резервы Сегодня 19:35 — Криптовалюта

Нацбанк Чехии может добавить биткоин в свои валютные резервы

Чешский национальный банк (ЧНБ) рассматривает возможность добавления биткоинов в свои валютные резервы.

Об этом заявил глава ЧНБ Алеш Михл, возглавивший ведомство в 2022 году и активно работающий над диверсификацией резервов банка, увеличивая долю золота и акций в портфеле.

Одним из возможных направлений диверсификации является BTC , которое Михл планирует вынести на рассмотрение совета центробанка Чехии. Если решение будет принято, Чехия будет хранить до 5% своих 140 млрд евро резервов в биткоинах.

«Активом, который мы рассматриваем, является биткойн. Сейчас он имеет нулевую корреляцию с облигациями и представляет интересный актив для большого портфеля. Следует рассмотреть. Пока что это только на стадии анализа и обсуждения. Решение принимает правление банка, но оно не будет принято в ближайшее время. Нужен вдумчивый анализ.

Биткоин обладает значительной волатильностью, что затрудняет использование преимуществ его текущей низкой корреляции с другими активами. Вот почему я попрошу нашу команду в четверг дополнительно оценить потенциальную роль биткоина в наших резервах", — написал Михл.

Добавление биткоина в государственные резервы станет значительным шагом для европейских центральных банков, ведь большинство из них выражают скептицизм относительно криптовалют как стабильных активов. Несмотря на это, интерес к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов растет, особенно на фоне запуска биткоин-ETF.

Добавление BTC к национальным резервам первыми стали рассматривать США (в настоящее время рассматриваются варианты и с другими криптоактивами). Эстафета позже перешла в Швейцарию, Германию, Гонконг, россию, Бразилию и Польшу.

Чтобы сделать Finance.ua еще более полезным для читателей, мы запустили небольшой опрос. 👉🏻 Ваши ответы на несколько простых вопросов помогут нам лучше понять ваши интересы, финансовые цели и предпочтения в контенте и делать материалы максимально актуальными для вас.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.