Нацбанк Чехии может добавить биткоин в свои валютные резервы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк Чехии может добавить биткоин в свои валютные резервы

Криптовалюта
12
Нацбанк Чехии может добавить биткоин в свои валютные резервы
Нацбанк Чехии может добавить биткоин в свои валютные резервы
Чешский национальный банк (ЧНБ) рассматривает возможность добавления биткоинов в свои валютные резервы.
Об этом заявил глава ЧНБ Алеш Михл, возглавивший ведомство в 2022 году и активно работающий над диверсификацией резервов банка, увеличивая долю золота и акций в портфеле.
Одним из возможных направлений диверсификации является BTC, которое Михл планирует вынести на рассмотрение совета центробанка Чехии. Если решение будет принято, Чехия будет хранить до 5% своих 140 млрд евро резервов в биткоинах.
«Активом, который мы рассматриваем, является биткойн. Сейчас он имеет нулевую корреляцию с облигациями и представляет интересный актив для большого портфеля. Следует рассмотреть. Пока что это только на стадии анализа и обсуждения. Решение принимает правление банка, но оно не будет принято в ближайшее время. Нужен вдумчивый анализ.
Биткоин обладает значительной волатильностью, что затрудняет использование преимуществ его текущей низкой корреляции с другими активами. Вот почему я попрошу нашу команду в четверг дополнительно оценить потенциальную роль биткоина в наших резервах", — написал Михл.
Добавление биткоина в государственные резервы станет значительным шагом для европейских центральных банков, ведь большинство из них выражают скептицизм относительно криптовалют как стабильных активов. Несмотря на это, интерес к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов растет, особенно на фоне запуска биткоин-ETF.
Добавление BTC к национальным резервам первыми стали рассматривать США (в настоящее время рассматриваются варианты и с другими криптоактивами). Эстафета позже перешла в Швейцарию, Германию, Гонконг, россию, Бразилию и Польшу.
Чтобы сделать Finance.ua еще более полезным для читателей, мы запустили небольшой опрос. 👉🏻 Ваши ответы на несколько простых вопросов помогут нам лучше понять ваши интересы, финансовые цели и предпочтения в контенте и делать материалы максимально актуальными для вас.

Пройти опрос 🎤

По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.