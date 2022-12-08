НАБУ задержало беглянку в деле о хищении средств ЮАЭС: скрывалась 4 года — Finance.ua

НАБУ задержало беглянку в деле о хищении средств ЮАЭС: скрывалась 4 года Сегодня 16:41 — Криминал

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали обвиняемую в хищении средств на Южноукраинской АЭС, которая скрывалась от следствия 4 года.

Особа, обвиняемая в рамках расследуемого НАБУ и САП дела о завладении средствами ЮАЭС, скрывалась от следствия с 2018 года и находилось в международном розыске. Наконец, в четверг, 8 декабря, она добровольно прибыла к детективам НАБУ.

По данным следствия, фигурантка вместе с другими участниками схемы причастна к завладению 27,9 миллиона гривен Южноукраинской АЭС.

Схему удалось осуществить в результате организации процедур государственных закупок по завышенным в 18-34 раза ценам.

В общей сложности следствие установило круг участников коррупционной схемы из 17 человек: в отношении 12 из них с сентября 2019 дело слушается в суде, в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.

Економічна Правда По материалам:

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