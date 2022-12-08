НАБУ задержало беглянку в деле о хищении средств ЮАЭС: скрывалась 4 года — Finance.ua
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НАБУ задержало беглянку в деле о хищении средств ЮАЭС: скрывалась 4 года

Криминал
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Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали обвиняемую в хищении средств на Южноукраинской АЭС, которая скрывалась от следствия 4 года.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Особа, обвиняемая в рамках расследуемого НАБУ и САП дела о завладении средствами ЮАЭС, скрывалась от следствия с 2018 года и находилось в международном розыске. Наконец, в четверг, 8 декабря, она добровольно прибыла к детективам НАБУ.
По данным следствия, фигурантка вместе с другими участниками схемы причастна к завладению 27,9 миллиона гривен Южноукраинской АЭС.
Схему удалось осуществить в результате организации процедур государственных закупок по завышенным в 18-34 раза ценам.
В общей сложности следствие установило круг участников коррупционной схемы из 17 человек: в отношении 12 из них с сентября 2019 дело слушается в суде, в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.
По материалам:
Економічна Правда
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