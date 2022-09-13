На юге Швеции зимой могут ввести веерное отключение света — Finance.ua

На юге Швеции зимой могут ввести веерное отключение света Сегодня 19:45 — Энергетика

В связи с продолжением ремонта атомной электростанции Ringhals 4 на юге Швеции, в регионе зимой поднимутся цены на электричество и могут ввести веерные отключения света.

Об этом сообщает Reuters

Шведская энергокомпания Vattenfall заявила, что отложила перезапуск ядерного реактора Ringhals 4 на два месяца, до 31 января.

«Это усугубляет и без того сложную ситуацию с электроэнергией на юге Швеции», — заявил аналитик рынка электроэнергии Тор Рейер Лиллехольт.

Vattenfall уже продлила текущее техническое обслуживание на АЭС Ringhals 4, установленная мощность которой составляет 1130 МВт, на три месяца в конце августа, сославшись на повреждение ключевого компонента во время испытаний.

Понтус де Маре, руководитель отдела эксплуатации энергосистем национального сетевого оператора Svenska Kraftnat, отметил, что с текущим продолжением ремонта АЭС риск нехватки электроэнергии и вероятность веерных отключений электроэнергии на юге Швеции увеличатся. Он также подчеркнул, что отключение Ringhals 4 также может оказывать давление на цены в соседних странах.

«Если у нас будет холодная зима, это может привести к экстремальным последствиям на рынке, поскольку заменить эти мощности будет очень сложно», — сказал де Маре.

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