На юге Швеции зимой могут ввести веерное отключение света — Finance.ua
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На юге Швеции зимой могут ввести веерное отключение света

Энергетика
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В связи с продолжением ремонта атомной электростанции Ringhals 4 на юге Швеции, в регионе зимой поднимутся цены на электричество и могут ввести веерные отключения света.
Об этом сообщает Reuters.
Шведская энергокомпания Vattenfall заявила, что отложила перезапуск ядерного реактора Ringhals 4 на два месяца, до 31 января.
«Это усугубляет и без того сложную ситуацию с электроэнергией на юге Швеции», — заявил аналитик рынка электроэнергии Тор Рейер Лиллехольт.
Vattenfall уже продлила текущее техническое обслуживание на АЭС Ringhals 4, установленная мощность которой составляет 1130 МВт, на три месяца в конце августа, сославшись на повреждение ключевого компонента во время испытаний.
Понтус де Маре, руководитель отдела эксплуатации энергосистем национального сетевого оператора Svenska Kraftnat, отметил, что с текущим продолжением ремонта АЭС риск нехватки электроэнергии и вероятность веерных отключений электроэнергии на юге Швеции увеличатся. Он также подчеркнул, что отключение Ringhals 4 также может оказывать давление на цены в соседних странах.
«Если у нас будет холодная зима, это может привести к экстремальным последствиям на рынке, поскольку заменить эти мощности будет очень сложно», — сказал де Маре.
По материалам:
РБК-Україна
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