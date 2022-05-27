На портале «Дія» запустили электронные декларации для бизнеса — Finance.ua

На портале «Дія» запустили электронные декларации для бизнеса

Сегодня 12:01 — Личные финансы

На портале «Дія» заработала услуга декларирования для бизнеса, которая заменит собой получение разрешительных документов типа лицензий, сертификатов, свидетельств, удостоверений и заключений.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

374 вида различных разрешительных документов. Услуга называется є Декларація и, по словам Федорова, на время военного положения заменитразличных разрешительных документов.

«Если вы владелец маленькой кофейни, то раньше вам нужно было сходить в 6 различных госорганов и собрать около 25 бумажных документов: разрешение на наружную рекламу, лицензию на право розничной торговли и другие. Этот бюрократический квест длился до 75 дней. В „Дії“ это один электронный документ через 3 минуты», — рассказал министр.

Кто ею может воспользоваться? Электронную декларацию могут подать уже действующие ФЛП или руководители юридических лиц. Например, владельцы бизнеса, у которых истек срок действия разрешительных документов, ФЛП, которые из-за войны изменили место ведения бизнеса, и предприниматели, сменившие вид деятельности.

Такая декларация не требует рассмотрения чиновников — можно сразу начать работать, а не ждать решения 10 дней.

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