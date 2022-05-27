На портале «Дія» запустили электронные декларации для бизнеса — Finance.ua

На портале «Дія» заработала услуга декларирования для бизнеса, которая заменит собой получение разрешительных документов типа лицензий, сертификатов, свидетельств, удостоверений и заключений.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Услуга называется єДекларація и, по словам Федорова, на время военного положения заменит 374 вида различных разрешительных документов.
«Если вы владелец маленькой кофейни, то раньше вам нужно было сходить в 6 различных госорганов и собрать около 25 бумажных документов: разрешение на наружную рекламу, лицензию на право розничной торговли и другие. Этот бюрократический квест длился до 75 дней. В „Дії“ это один электронный документ через 3 минуты», — рассказал министр.
Кто ею может воспользоваться? Электронную декларацию могут подать уже действующие ФЛП или руководители юридических лиц. Например, владельцы бизнеса, у которых истек срок действия разрешительных документов, ФЛП, которые из-за войны изменили место ведения бизнеса, и предприниматели, сменившие вид деятельности.
Такая декларация не требует рассмотрения чиновников — можно сразу начать работать, а не ждать решения 10 дней.
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