На портале «Дія» возобновили услугу «єМалятко»: как воспользоваться — Finance.ua
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На портале «Дія» возобновили услугу «єМалятко»: как воспользоваться

Личные финансы
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На портале «Дія» возобновили услугу «єМалятко»: как воспользоваться
На портале «Дія» возобновили услугу «єМалятко»: как воспользоваться
На портале «Дія» снова работает услуга по получению первых документов для ребенка. Родители новорожденных снова могут получить девять государственных услуг по одному заявлению.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Благодаря „єМалятко“ молодые родители получают 9 самых важных услуг по одному заявлению: регистрируют рождение, получают помощь, присваивают УНЗР и РНУКНП и т. д. Все удобно и быстро, вместо 11 учреждений офлайн — одно заявление на портале, которое обработают за сутки», — отметил Федоров.
«С „єМалятко“ вы экономите родительский ресурс, потому что с одним-единственным сервисом оформляете все необходимые документы для новорожденных. Для оформления „єМалятко“ подготовьте только номер медицинского заключения или судебного решения об установлении факта рождения ребенка», — добавили в пресс-службе «Дія».
На портале «Дія» возобновили услугу «єМалятко»: как воспользоваться

Как получить услугу онлайн

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале в кабинете гражданина diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
2. Заполните онлайн-форму и выберите дополнительные услуги, которые вы хотите заказать.
3. Подпишите заявление электронной подписью. Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью если:
  • отец и мать ребенка не состоят в официальном браке;
  • отец и мать ребенка имеют разные фамилии;
  • отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (в случае заказа услуги по регистрации места жительства ребенка);
  • помощь при рождении, помощь многодетным и/или компенсацию за пакет малыша будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).
Ссылка на заявление на портале «Дія» поступит второму родителю на электронную почту.
4. Заявление о госрегистрации рождения будет автоматически отправлено в выбранный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).
5. Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство в отделе ГРАГС может тот родитель, кто подписал заявление.

Как получить услугу офлайн

1. Обратитесь к администратору услуги «єМалятко» в роддоме или в отделении ГРАГС или ЦПАУ.
2. Подготовьте оригиналы паспортов обоих родителей. Также вам понадобится номер медицинского заключения о рождении. Проверьте, выдает ли ваш роддом медицинские заключения, здесь. Если роддома нет в этом перечне — вам выдадут медицинское свидетельство о рождении (форма 103/о).
При заполнении заявления также потребуется информация:
  • об идентификационных номерах обоих родителей (при наличии);
  • из свидетельства о браке (дата, место и орган, заключивший брак);
  • УНЗР хотя бы родителя — для заказа услуги по присвоению УНЗР ребенку;
  • номер банковского счета в формате IBAN — для заказа услуги по назначению помощи при рождении.
3. При заполнении заявления требуется присутствие обоих родителей, если отец и мать ребенка не состоят в официальном браке.
4. Если отец и мать ребенка имеют разные фамилии, необходимо присутствие обоих родителей или нотариальная доверенность и согласие отсутствующего из них о присвоении ребенку фамилии.
5. Если отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам, требуется присутствие обоих родителей или нотариальная доверенность и согласие отсутствующего из них о регистрации родившегося ребенка с одним из родителей.

Вы не сможете получить услугу, если:

  • у вашего ребенка уже есть свидетельство о рождении;
  • в роддоме вам выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца (форма 103/о);
  • ребенок родился вне лечебного учреждения;
  • ребенок родился вне Украины;
  • один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
  • брак между отцом и матерью был заключен в другой стране.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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