На помощь безработным выделили дополнительный миллиард — Finance.ua

На помощь безработным выделили дополнительный миллиард

Сегодня 13:36 — Личные финансы

Кабмин выделил еще 1,2 миллиарда Министерству экономики для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице и материальной поддержки безработных в условиях военного положения.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, средства в размере 1,259 млрд гривен были выделены из резервного фонда государственного бюджета страны.

Мельничук отметил, что деньги будут направлены на выплаты гражданам, потерявшим работу из-за активных боевых действий и военного положения.

Как зарегистрироваться безработным в военное время?

Напомним, на период военного положения процедура взаимодействия с безработными максимально упрощена и адаптирована и происходит так:

граждане могут подать заявление о предоставлении статуса безработного, назначении пособия или прекращении регистрации с помощью портала или мобильного приложения «Дія»;

получить весь перечень услуг можно в ближайшем работающем центре занятости;

обратиться в Государственную службу занятости можно с помощью средств телекоммуникационной связи (телефон, чат поддержки в Telegram, электронная почта, заполнение онлайн форм).

Безработный может подтвердить намерение находиться в статусе зарегистрированного безработного через средства телекоммуникационной связи или непосредственно обратившись в центр занятости. Режим работы центров занятости и их контакты ежедневно обновляются и публикуются в Telegram каналах Государственной службы занятости.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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