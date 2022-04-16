На помощь безработным выделили дополнительный миллиард — Finance.ua
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На помощь безработным выделили дополнительный миллиард

Сегодня 13:36Личные финансы
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Кабмин выделил еще 1,2 миллиарда Министерству экономики для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице и материальной поддержки безработных в условиях военного положения.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, средства в размере 1,259 млрд гривен были выделены из резервного фонда государственного бюджета страны.
Мельничук отметил, что деньги будут направлены на выплаты гражданам, потерявшим работу из-за активных боевых действий и военного положения.

Как зарегистрироваться безработным в военное время?

Напомним, на период военного положения процедура взаимодействия с безработными максимально упрощена и адаптирована и происходит так:
  • граждане могут подать заявление о предоставлении статуса безработного, назначении пособия или прекращении регистрации с помощью портала или мобильного приложения «Дія»;
  • получить весь перечень услуг можно в ближайшем работающем центре занятости;
  • обратиться в Государственную службу занятости можно с помощью средств телекоммуникационной связи (телефон, чат поддержки в Telegram, электронная почта, заполнение онлайн форм).
Безработный может подтвердить намерение находиться в статусе зарегистрированного безработного через средства телекоммуникационной связи или непосредственно обратившись в центр занятости. Режим работы центров занятости и их контакты ежедневно обновляются и публикуются в Telegram каналах Государственной службы занятости.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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