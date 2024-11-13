На какие товары нельзя будет потратить 1000 Зеленского — Finance.ua

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На какие товары нельзя будет потратить 1000 Зеленского

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На какие товары нельзя будет потратить 1000 Зеленского
На какие товары нельзя будет потратить 1000 Зеленского
В октябре президент Владимир Зеленский объявил о разовом финансовом пособии в размере 1000 грн, которое сможет получить каждый украинец. Выплату можно будет использовать на украинские товары и услуги, но не на что угодно.
На что нельзя будет потратить средства
Главная цель выплаты состоит в поддержании здоровья и благосостояния украинцев. Таким образом средства можно потратить на оплату коммунальных и других услуг, медикаменты и пищевые продукты. Однако граждане ограничены в расходовании средств на предметы роскоши или удовольствия.
Речь идет о:
  • алкоголе;
  • табачных изделиях;
  • товарах не первой необходимости;
  • развлечениях;
  • путешествиях;
  • драгоценностях (электроника или дорогая одежда).
Финансовое пособие должно способствовать улучшению базового уровня жизни украинцев, а не расходоваться на то, что не является критическим для выживания в условиях полномасштабной войны.
Цель пособия состоит в поддержке тех, кто больше нуждается в помощи и содействии снижению социального напряжения и доверия к государственным программам поддержки.

Справка Finance.ua:

  • В октябре президент Зеленский заявил о предоставлении каждому украинцу 1000 грн. Подать заявку на получение пособия можно будет в течение зимы, а потратить средства необходимо в течение 2025 года только на украинские товары и услуги. Однако, некоторые граждане не смогут получить выплату.
По материалам:
Novyny.live
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