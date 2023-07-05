На чем можно зарабатывать больше и добиться максимальной финансовой независимости? (опрос) — Finance.ua

На чем можно зарабатывать больше и добиться максимальной финансовой независимости? (опрос) Сегодня 15:23 — Личные финансы

Обналичить деньги с карты теперь можно в любой торговой сети, — Третьякова

В современном мире стабильность и финансовая независимость являются одними из самых желанных целей. Как никогда, это особенно важно для украинцев. Мы каждый день раскрываем свой интеллектуальный и рабочий потенциал, отдаем свои силы. Но, к сожалению, это не всегда способствует нашему индивидуальному материальному обогащению.

Вместе с тем каждый из нас ищет пути, по которым можно достичь оптимальных доходов в эти непростые времена. Цель — увеличить доходы и создать для себя финансовую независимость побуждают рассматривать различные направления и инструменты. Таких вариантов достаточно. Это и недвижимость, и крипта , ОВГЗ и акции, земля и валюта.

Но какие из этих путей вы видите оптимальными для вашей собственной финансовой независимости? В которые верите больше всего?

Пройдите опрос и поделитесь своим мнением, опытом. Это всего пару минут времени. Вместе с тем, этот опрос поможет нам создать оптимальные материалы именно для вас. И в результате поможет каждому читателю Finance.ua стать еще на шаг ближе к финансовой независимости.

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