На чем можно зарабатывать больше и добиться максимальной финансовой независимости? (опрос) — Finance.ua
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На чем можно зарабатывать больше и добиться максимальной финансовой независимости? (опрос)

Личные финансы
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Обналичить деньги с&nbsp;карты теперь можно в&nbsp;любой торговой сети,&nbsp;— Третьякова
Обналичить деньги с карты теперь можно в любой торговой сети, — Третьякова
В современном мире стабильность и финансовая независимость являются одними из самых желанных целей. Как никогда, это особенно важно для украинцев. Мы каждый день раскрываем свой интеллектуальный и рабочий потенциал, отдаем свои силы. Но, к сожалению, это не всегда способствует нашему индивидуальному материальному обогащению.
Вместе с тем каждый из нас ищет пути, по которым можно достичь оптимальных доходов в эти непростые времена. Цель — увеличить доходы и создать для себя финансовую независимость побуждают рассматривать различные направления и инструменты. Таких вариантов достаточно. Это и недвижимость, и крипта, ОВГЗ и акции, земля и валюта.
Но какие из этих путей вы видите оптимальными для вашей собственной финансовой независимости? В которые верите больше всего?
Пройдите опрос и поделитесь своим мнением, опытом. Это всего пару минут времени. Вместе с тем, этот опрос поможет нам создать оптимальные материалы именно для вас. И в результате поможет каждому читателю Finance.ua стать еще на шаг ближе к финансовой независимости.

Хочу помочь себе и вам 👀

По материалам:
Finance.ua
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