​На 4,6 млрд грн арестовали активы принадлежавшей россиянину компании — Finance.ua
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​На 4,6 млрд грн арестовали активы принадлежавшей россиянину компании

Казна и Политика
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Прокуратура передала в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, активов на 4,6 млрд грн.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Это часть уставного капитала компании, которая принадлежит гражданину росии.
Суд наложил арест на активы по ходатайству прокуроров. В настоящее время продолжается досудебное расследование легализации доходов, полученных преступным путем, при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры.
Напомним, по материалам СБУ были арестованы активы четырех российских компаний на 72 млн гривен.
Кстати, Агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами впервые инициировало покупку военных облигаций на арестованные средства. Так, Нацагентство также обратилось в Кабинет Министров для согласования покупки облигаций внутреннего государственного (ОВГЗ) займа на сумму 150 млн грн. Эти деньги передадут на нужды ВСУ.
По материалам:
lb.ua
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