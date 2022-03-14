На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП Украины — Марченко о последствиях войны — Finance.ua
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На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП Украины — Марченко о последствиях войны

Сегодня 15:02Фондовый рынок
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Последствия войны России против Украины будут колоссальными. Боевые действия уже привели к огромным бюджетным расходам и резкому падению доходов.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Forbes Украина.
«Отрицательные последствия войны будут колоссальными. На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. Самый важный участок — Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили очень существенный вклад в ВВП. Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о $500 млрд. Точно можно будет сосчитать только после войны», — заявил он.
Марченко добавил, что поступления от Государственной таможенной службы составляют «от силы 15% поступлений мирного времени».
«Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, одесская таможня не работает, а она приносила до 20% поступлений. Киевская таможня тоже остановилась, функционирует только западное направление. Традиционные грузы не едут, к тому же Кабмин принял решение о гуманитарке и продовольствии, что тоже ведет к снижению доходов бюджета», — сообщил министр.
Он отметил, что в первые дни войны Национальный банк перечислил в бюджет часть доходов за прошлый год, госбанки заплатили дивиденды, многие предприятия заплатили налоги, что позволило возмещать НДС, осуществлять социальные выплаты и обслуживать долг.
По материалам: НВ
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